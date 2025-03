Internet all'estero: per un accesso sicuro basta usare questa VPN

Durante un viaggio all’estero è sempre più importante poter contare su di una VPN illimitata, in modo da accedere in sicurezza a Internet anche quando si utilizza una connessione pubblica e, quindi, non protetta. Il settore delle VPN è ricco di opzioni ma per chi è alla ricerca di un servizio davvero di qualità, in questo momento, la soluzione non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

VPN da usare all’estero: la scelta sicura è NordVPN

Per accedere in sicurezza quando si naviga dall’estero, ad esempio utilizzando una rete Wi-Fi pubblica, è possibile ricorrere a un servizio VPN in grado di garantire una connessione criptata senza alcun limite di banda e di traffico dati. Si tratta di un sistema semplice ed efficace per poter accedere in totale sicurezza alla rete.

Con NordVPN è possibile sfruttare un servizio VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia per massimizzare la sicurezza della connessione, nascondendo i primi dati

per massimizzare la sicurezza della connessione, nascondendo i primi dati politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento network di migliaia di server distribuito in oltre 100 Paesi per aggirare blocchi geografici online

distribuito in oltre 100 Paesi per aggirare blocchi geografici online connessione senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese. La promozione riguarda l’attivazione del piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile di seguito.