Internet all'estero: sicurezza e zero censure scegliendo la VPN giusta

Durante un viaggio all’estero è essenziale avere a disposizione una VPN illimitata e sicura. In particolare, serve poter contare su di un servizio in grado di garantire la crittografia del traffico dati oltre alla possibilità di poter “spostare” il proprio IP in un altro Paese, semplicemente collegandosi a un server VPN che si trova in un Paese diverso da quello in cui avviene la connessione.

La soluzione giusta è rappresentata da NordVPN. Il servizio in questione, infatti, è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN e può garantire una connessione sicura, con la crittografia, e la possibilità di sfruttare un network di server sparsi in tutto il mondo.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale. Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: ecco perché è la VPN da usare all’estero

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta da usare all’estero. Con la crittografia di alto livello, infatti, gli utenti del servizio possono connettersi con una connessione sempre sicura anche quando utilizzano una rete Wi-Fi pubblica (e quindi non sicura).

Tramite l’app di NordVPN, inoltre, è possibile “spostare” il proprio IP, selezionando un server situato in un altro Paese per evitare blocchi geografici e censure. Da segnalare anche che NordVPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea. Ci sono tutte le caratteristiche giuste per poter avere la certezza di navigare in libertà e sicurezza anche al di fuori dei confini nazionali.

Con la nuova offerta, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.