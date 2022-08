Internet Download Manager per Chrome è un adware

Sul Chrome Web Store ci sono migliaia estensioni utili, ma i “filtri” di Google non sembrano funzionare molto bene. Diversi utenti hanno infatti segnalato che Internet Download Manager è un adware. Sfruttando un nome simile a quello dell’add-on originale, lo sviluppatore ottiene profitti dalla visualizzazione di spam. L’azienda di Mountain View non ha ancora rimosso l’estensione dallo store, quindi è consigliato l’uso di una soluzione di sicurezza che blocca questo tipo di malware.

Attenzione ai download manager fasulli

Internet Download Manager per Chrome è stata installata finora da oltre 200.000 utenti. L’estensione ha ricevuto una valutazione di 3,4 su 5, ma probabilmente molte sono fasulle (del resto, come scritto chiaramente, Google non verifica le recensioni). Nella descrizione è scritto che Internet Download Manager è la “migliore estensione per la gestione dei download da Internet“. Sul sito dello sviluppatore viene evidenziato che l’estensione incrementa la velocità di download fino al 500%.

Leggendo però le istruzioni di installazione è chiaro che l’estensione nasconde qualcosa. Viene infatti chiesto all’utente di installare un eseguibile ( idman638build25.exe ) e una presunta patch di Windows ( windows.zip ). L’eseguibile è una versione autentica dell’estensione originale di Tonec, ovvero IDM Integration Module. Nell’archivio c’è invece un codice JavaScript che modifica le chiavi di registro relative a Chrome.

Al termine dell’installazione, l’estensione adware cambia il motore di ricerca e mostra numerosi pop-up che invitano l’utente a scaricare altri software inutili. I link mostrati nel motore di ricerca puntano a siti di spam. Nonostante Tonec abbia chiaramente segnalato che tutte le estensioni IDM presenti sul Chrome Web Store sono fake, Google non ha ancora rimosso Internet Download Manager.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.