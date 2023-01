Internet e bambini: come proteggerli?

L’accesso a Internet non ha ormai età. Se, inizialmente, era riservato esclusivamente agli utenti adulti, adesso anche i bambini navigano in rete usando tablet o smartphone.

Però, il Web per loro potrebbe nascondere molte insidie. Ecco perché ci sono molti tool di protezioni affidabili e completi a cui i genitori preoccupati si affidano.

In tal senso, un punto di riferimento è Norton Family, servizio che mette a disposizione dei genitori diversi strumenti che offrono loro la possibilità di monitorare ciò che fanno i propri figli su Internet.

In questo modo, possono insegnare loro quali sono le corrette abitudini online, accedendo in questo modo a Internet senza limitazioni e lontano da rischi.

Inoltre, Norton Family consente uno studio più semplice, bloccando le possibili distrazioni dei più piccoli e tenendoli concentrati esclusivamente sui loro compiti.

Quanto costa questo servizio di protezione per i bambini? Soltanto 39,99 euro all’anno. Non ci sono vincoli e può essere acquistato entrando in questa pagina.

Norton Family: la protezione migliore per i bambini

Norton Family è uno strumento che consente l’accesso a una suite completa di servizi che consente ai genitori il monitoraggio dei dispositivi che vengano usati dai loro figli, insegnando anche loro l’utilizzo corretto delle risorse Web.

Con Norton Family è possibile impedire ai più piccoli di accedere ai siti Web dannosi o inappropriati e bilanciare il loro tempo online impostando limiti temporali per l’uso quotidiano di un determinato dispositivo.

Inoltre è possibile ottenere informazioni per quanto concerne le ricerche che i più piccoli effettuano e i video che visualizzano e tenerli concentrati sui loro compiti scolastici bloccando l’accesso alla rete.

Norton Family, quindi, è lo strumento ideale per i genitori che vogliono tenere lontani i propri figli piccoli dai pericoli della rete e, contemporaneamente, insegnare loro il modo corretto di navigare sul Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.