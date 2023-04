Internet sicuro per i più piccoli: ecco perché usare Norton Family

Rendere sicuro l’accesso ad Internet per i più piccoli è possibile. Per i genitori c’è il problema quotidiano di regolare l’utilizzo del web per i più piccoli, evitando le sempre più rilevanti minacce della rete e assicurandosi che non vengano consultati contenuti non adeguati alla loro età.

Per far utilizzare Internet in sicurezza ai propri figli è possibile affidarsi a Norton Family. La suite di protezione e monitoraggio realizzata da Norton è un’arma importantissima per i genitori, garantendo una protezione multi-livello e offrendo gli strumenti giusti per tenere sotto controllo l’attività online dei più piccoli, in tutte le fasce d’età.

Norton Family costa 39,99 euro all’anno, garantendo tutti gli strumenti utili per proteggere i propri figli durante l’utilizzo del web, su tutti i dispositivi. Per provare subito il tool di Norton è possibile seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale.

Come rendere più sicuro Internet con Norton Family

Norton Family garantisce una protezione multi/livello, garantendo vari strumenti per i genitori che intendono proteggere l’accesso ad Internet dei propri figli. Il software, infatti, è in grado di:

informare il genitore in merito ai siti web visitati dal proprio figlio andando anche a bloccare l’accesso ai siti web dannosi o inappropriati

in merito ai andando anche a fissare un tempo di utilizzo del web , in modo da evitare un uso eccessivo che, fin troppo spesso, rischia di diventare un abuso di Internet

, in modo da evitare un uso eccessivo che, fin troppo spesso, rischia di diventare un abuso di Internet fissare fasce orarie di utilizzo oppure luoghi di utilizzo per l’accesso ad Internet

oppure per l’accesso ad Internet inviare al genitore report dettagliati sull’attività del figlio

sull’attività del figlio fornisce consigli e approfondimenti in merito ai termini di ricerca utilizzati e ai video visualizzati dal proprio figlio

in merito ai termini di ricerca utilizzati e ai video visualizzati dal proprio figlio consentire al genitore di bloccare istantaneamente l’utilizzo dei dispositivi dei propri figli

Norton Family è, quindi, un tool completo e versatile, pensato per aiutare i genitori e per proteggere i più piccoli dai rischi del web. Il tool costa 39,99 euro rappresentando un’importante arma per i genitori per la protezione dei propri figli durante i primi anni di uso di Internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.