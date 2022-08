Internet ultraveloce in vacanza con Eolo QuandoVuoi: a partire da 6,90€

Vai in vacanza o hai una seconda casa e necessità di portare internet ultraveloce con te? Eolo QuandoVuoi è l’offerta che si adatta alle tue esigente: la attivi e la disattivi solo quando ne hai bisogno, non hai nessun canone mensile e la paghi a partire da soli 6,90 euro per 2 giorni. La promozione è valida fino al 31 agosto.

Eolo QuandoVuoi: come funziona l’offerta internet ultraveloce che usi solo quando ne hai bisogno

Eolo QuandoVuoi è una tariffa pensata per chi avesse esigenza di attivare una rete internet ultraveloce solamente al bisogno, senza la necessità di sottoscrivere un normale abbonamento mensile. Con una velocità garantita fino a 30 Mb/s in download, puoi scegliere differenti tagli di ricarica a seconda del tempo di navigazione.

Scegliendo adesso Eolo QuandoVuoi ottieni subito:

Navigazione internet ultraveloce senza limiti

Nessun canone mensile con ricariche del tempo di navigazione: 6,90€ per 2 giorni; 9,90€ per 1 settimana; 19,80€ per 2 settimane oppure 99,00€ per 3 mesi in promozione speciale

per 2 giorni; per 1 settimana; per 2 settimane oppure per 3 mesi in promozione speciale Installazione antenna con tecnico certificato EOLO in promozione speciale a soli 49,90€

Se hai fretta di attivare il servizio perché sei pronto a partire per la tua seconda casa puoi optare per l’Installazione Premium e avrai tutto già installato entro 5 giorni lavorativi.

Una volta iscritto potrai ricaricare in ogni momento attraverso un portale dedicato raggiungibile in automatico con il tuo Eolo QuandoVuoi o tramite l’Area Cliente. La durata del tempo di navigazione è fino alla mezzanotte del giorno di scadenza indipendentemente dall’ora di attivazione.

In ogni caso, hai diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. EOLO si impegnerà a sostenere tutti i costi di disinstallazione degli apparati, senza addebiti a tuo carico. Insomma, puoi anche decidere di provare il tutto per due settimane e poi decidere se proseguire o restituirlo.

