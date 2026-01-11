Internxt cloud 5 TB: spazio sicuro per foto, video e documenti che paghi una volta sola

Il nuovo anno è appena iniziato e porta con sé nuovi ricordi da costruire, nuovi progetti e momenti da custodire con cura. Foto di famiglia, video speciali, documenti importanti e lavori personali iniziano ad accumularsi fin dai primi mesi del 2026. Proteggerli fin da subito significa evitare perdite, disordine e brutte sorprese.

Per chi desidera mettere al sicuro ciò che conta davvero, Internxt propone una soluzione pensata per durare nel tempo: piani cloud lifetime, con spazio fino a 5 TB e un solo pagamento, senza rinnovi né costi ricorrenti.

Un archivio digitale sicuro per accompagnarti nel 2026

Con il nuovo anno, smartphone, computer e tablet iniziano rapidamente a riempirsi di file. Internxt ti permette di centralizzare tutto in un unico spazio digitale, ordinato e protetto, accessibile in qualsiasi momento. Foto, video, documenti e progetti trovano finalmente un posto sicuro, lontano dal rischio di cancellazioni accidentali o guasti ai dispositivi. Scegliendo un piano lifetime, elimini per sempre la preoccupazione degli abbonamenti mensili. Paghi una sola volta e lo spazio resta tuo, senza scadenze. È una scelta ideale per chi vuole stabilità, semplicità e serenità digitale.

Il piano da 5 TB, attualmente disponibile con uno sconto del 75%, è perfetto per famiglie, freelance, professionisti e studenti che gestiscono grandi quantità di dati e desiderano farlo in modo sicuro e definitivo. I contenuti salvati su Internxt possono essere consultati, scaricati e condivisi da qualsiasi dispositivo: computer, smartphone, tablet o direttamente dal browser. In questo modo, i tuoi device restano più leggeri e performanti, mentre i tuoi file sono sempre a portata di mano, ovunque tu sia. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha mai utilizzato un servizio cloud. Inoltre, tutti i piani lifetime includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così puoi provare il servizio senza alcun rischio.