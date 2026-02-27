Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%

La protezione delle informazioni digitali è sempre più centrale, eInternxt si posiziona come soluzione cloud orientata alla privacy, con un’offerta lifetime che punta su sicurezza avanzata, trasparenza open source e riduzione dei costi nel lungo periodo. Con la promozione in corso, Internxt propone sconti fino all’83% e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Piani Lifetime scontati fino all’83%

I piani lifetime disponibili sono: Essential include 1TB di spazio di archiviazione crittografato al prezzo di 323 euro invece di 1.900 euro. Premium offre 3TB a 493 euro invece di 2.900 euro. Ultimate arriva a 5TB a 663 euro invece di 3.900 euro.

Privacy by design e crittografia avanzata

Internxt punta su un modello “privato per design”. I file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo dell’utente. La piattaforma utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, il che significa che solo l’utente può accedere ai propri dati. L’azienda dichiara di non memorizzare password né informazioni sensibili.

Tra le caratteristiche principali rientrano la crittografia post-quantistica, l’autenticazione a due fattori, la conformità a standard come GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2 e la verifica indipendente da parte della società europea di penetration testing Securitum. Il codice è open source e pubblicamente consultabile su GitHub.

Non solo cloud: VPN, antivirus e strumenti avanzati

Oltre allo spazio di archiviazione, i piani includono VPN crittografata con server in diverse località europee e internazionali, antivirus integrato, backup del computer e condivisione file protetta da password. I livelli Premium e Ultimate aggiungono funzioni avanzate come versioning dei file, strumenti di collaborazione, cleaner di sistema e supporto CLI, WebDAV, NAS e Rclone.

Nel piano Ultimate sono previsti anche servizi in espansione come Meet e Mail, oltre al supporto clienti premium. L’ecosistema include applicazioni per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, oltre all’accesso via web.

L’offerta di Internxt si rivolge a utenti privati, professionisti e aziende che desiderano un’alternativa ai grandi provider tradizionali, con maggiore controllo sui dati e un modello di pagamento una tantum. È disponibile anche un piano gratuito con 1GB di spazio crittografato per testare il servizio. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.