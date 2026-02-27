 Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%

Internxt offre piani cloud lifetime scontati fino all’83%, con crittografia zero-knowledge, VPN e antivirus inclusi, pagamento unico e verifica indipendente della sicurezza.
Internxt: cloud crittografato lifetime con sconto fino all’83%
Informatica Cloud & Hosting
Internxt offre piani cloud lifetime scontati fino all’83%, con crittografia zero-knowledge, VPN e antivirus inclusi, pagamento unico e verifica indipendente della sicurezza.

La protezione delle informazioni digitali è sempre più centrale, eInternxt si posiziona come soluzione cloud orientata alla privacy, con un’offerta lifetime che punta su sicurezza avanzata, trasparenza open source e riduzione dei costi nel lungo periodo. Con la promozione in corso, Internxt propone sconti fino all’83%  e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Scopri l’offerta di Internxt

Piani Lifetime scontati fino all’83%

I piani lifetime disponibili sono:  Essential include 1TB di spazio di archiviazione crittografato al prezzo di 323 euro invece di 1.900 euro. Premium offre 3TB a 493 euro invece di 2.900 euro. Ultimate arriva a 5TB a 663 euro invece di 3.900 euro.

Privacy by design e crittografia avanzata

Internxt punta su un modello “privato per design”. I file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo dell’utente. La piattaforma utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, il che significa che solo l’utente può accedere ai propri dati. L’azienda dichiara di non memorizzare password né informazioni sensibili.

Tra le caratteristiche principali rientrano la crittografia post-quantistica, l’autenticazione a due fattori, la conformità a standard come GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2 e la verifica indipendente da parte della società europea di penetration testing Securitum. Il codice è open source e pubblicamente consultabile su GitHub.

Non solo cloud: VPN, antivirus e strumenti avanzati

Oltre allo spazio di archiviazione, i piani includono VPN crittografata con server in diverse località europee e internazionali, antivirus integrato, backup del computer e condivisione file protetta da password. I livelli Premium e Ultimate aggiungono funzioni avanzate come versioning dei file, strumenti di collaborazione, cleaner di sistema e supporto CLI, WebDAV, NAS e Rclone.

Nel piano Ultimate sono previsti anche servizi in espansione come Meet e Mail, oltre al supporto clienti premium. L’ecosistema include applicazioni per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, oltre all’accesso via web.

L’offerta di Internxt si rivolge a utenti privati, professionisti e aziende che desiderano un’alternativa ai grandi provider tradizionali, con maggiore controllo sui dati e un modello di pagamento una tantum. È disponibile anche un piano gratuito con 1GB di spazio crittografato per testare il servizio. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita
Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani

Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani
Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting

Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting
Hosting Magento: i migliori 2026 (lista aggiornata)

Hosting Magento: i migliori 2026 (lista aggiornata)
Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita

Hosting per WordPress di Register.it in offerta: a partire da 2,22 € al mese con prova gratuita
Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani

Compenso per copia privata: cloud più caro e rimborsi asterixiani
Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting

Hosting WordPress a prezzi minuscoli con la promo Aruba Hosting
Hosting Magento: i migliori 2026 (lista aggiornata)

Hosting Magento: i migliori 2026 (lista aggiornata)
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
27 feb 2026
Link copiato negli appunti