Internxt, il cloud a vita senza abbonamento è in sconto: risparmia l'85%

Non sai dove conservare i tuoi file più importanti, in modo tale che siano sempre accessibili da qualsiasi dispositivo? La soluzione è uno spazio cloud. Tra le numerose opzioni disponibili online, ti segnaliamo Internxt che ha recentemente lanciato una promozione davvero interessante: 85% di sconto su tutti i piani a vita dei suoi servizi cloud storage crittografato. Un’occasione unica per garantire sicurezza e riservatezza digitali – una volta per tutte. La promozione è accompagnata da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, per scegliere con la massima tranquillità.

Piani a vita Internxt: 85% di sconto

Il cuore dell’offerta è rappresentato da tre piani a vita: paghi una sola volta per avere privacy e sicurezza permanenti. Il piano “Essenziali” include 1TB di spazio crittografato con tecnologia zero-knowledge al prezzo speciale di 135 euro invece di 900. Il piano “Premium”, con 3TB, è disponibile a 285 euro anziché 1900. Chi desidera il massimo può optare per il piano “Definitivo”, che offre ben 5TB a soli 435 euro rispetto ai 2900 iniziali. Tutti i piani includono assistenza clienti premium, tecnologie open-source, e un’architettura progettata per garantire il massimo della riservatezza.

Internxt è molto più di un semplice servizio di cloud: è una piattaforma nata con l’obiettivo dichiarato di proteggere i tuoi dati da ogni tipo di violazione. I file vengono crittografati end-to-end e frammentati prima ancora di lasciare il dispositivo, grazie alla crittografia AES-256 a conoscenza zero, che rende impossibile per chiunque — Internxt compreso — accedere ai tuoi contenuti. Nessuna password viene memorizzata e ogni informazione rimane sotto il pieno controllo dell’utente.

La trasparenza è un altro punto di forza della piattaforma. Internxt è completamente open-source, con codice pubblicato su GitHub e sottoposto a verifiche indipendenti da parte di esperti come Securitum, leader europeo nel penetration testing. La conformità al GDPR è garantita, così come un impegno costante a mantenere i più alti standard di sicurezza.

Internxt, quindi, propone una soluzione definitiva, etica e tecnologicamente avanzata per conservare tutti i tuoi file – foto, video, documenti e tutto quello che desideri – in un luogo sicuro e online. Con l’attuale sconto dell’85%, acquistare un piano a vita significa fare un investimento concreto nella propria libertà digitale. Nessun canone mensile, nessun compromesso: solo sicurezza, trasparenza e controllo totale.