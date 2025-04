Internxt in sconto del 70%: uno dei migliori cloud storage in super offerta

Per chi cerca uno spazio di archiviazione cloud privato, in questo momento c’è un’offerta veramente eccezionale: è possibile avere Internxt con uno sconto del 70% sui nuovi piani a vita. I prezzi partono da 270€ per 1 TB di archiviazione crittografata con tecnologia a conoscenza zero (piano Essential), con la possibilità di usufruire di una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Oltre a garantire la conformità al GDPR e ad essere open-source, i nuovi piani di Internxt includono anche una VPN ultraveloce illimitata e un potente antivirus, offrendo così una protezione completa per la sicurezza dei tuoi dati. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le caratteristiche che rendono lo strumento in questione davvero unico.

Tutti i vantaggi di Internxt

Perché scegliere Internxt per il tuo cloud storage? Questo servizio è ideale per chi cerca una soluzione sicura, open-source e conforme al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). L’azienda che ha creato questo tool ha sede a Valencia, in Spagna, il che le permette di offrire queste caratteristiche, a differenza di molti servizi cloud più conosciuti che hanno sede negli Stati Uniti.

Un altro vantaggio di Internxt è la possibilità di acquistare piani a vita. Pochi servizi cloud offrono questa opzione, che consente un unico pagamento, evitando i costi ricorrenti degli abbonamenti mensili o annuali. A lungo termine, questo rende il piano a vita molto più conveniente.

Infine, con Internxt non si ottiene solo spazio cloud, ma un’intera suite di strumenti per la sicurezza e la privacy online, tra cui antivirus e VPN, per una protezione a 360°.

L’offerta che consente di risparmiare il 70% sui piani a vita è valida per un periodo limitato. Per sfruttarla basta andare sul sito di Internxt.