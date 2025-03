Internxt lancia piani con Antivirus e VPN: sicurezza totale per i tuoi file

Internxt è da sempre noto come servizio di cloud storage con una forte impronta orientata alla sicurezza. Ora per offrire un servizio ancora più efficace contro l’aumento delle minacce informatiche, InternXT ha rivisto tutti i suoi piani integrando in ciascuno sia la VPN che un antivirus di livello premium. Aumenta la qualità del servizio ma i prezzi rimangono competitivi anche tenendo conto della promozione grazie alla quale accedere con l’80% di sconto sia ai piani con abbonamento annuale che a quelli con accesso a vita.

Come cambia l’offerta di Internxt

Con i nuovi piani, Internxt aggiunge al suo servizio di cloud storage sia l’antivirus che la VPN. L’antivirus incluso consente di rilevare e neutralizzare le diverse minacce in tempo reale, proteggendo ogni file con algoritmi intelligenti e aggiornamenti costanti. Parallelamente, la VPN offre una navigazione anonima, crittografando il traffico dati e assicurando la privacy in ogni connessione.

In questo modo si ha la possibilità di gestire facilmente tutti i propri file con la garanzia che non vadano persi o che non subiscano attacchi hacker che possano comprometterli o violarne l’integrità. La soluzione è particolarmente indicata per chi lavora in remoto, per le piccole imprese che necessitano di proteggere informazioni sensibili, e per chiunque voglia navigare in totale tranquillità. Questa è la nuova offerta dei piani Internxt:

Piano con abbonamento annuale Essenziali – 1TB di spazio di archiviazione – 2€ al mese

Piano con abbonamento annuale Premium – 3TB di spazio di archiviazione – 4€ al mese

Piano con abbonamento annuale Definitivo – 5TB di spazio di archiviazione – 6€ al mese

Piano con accesso a vita Essenziali – 1TB di spazio di archiviazione – 180€

Piano con accesso a vita Premium – 3TB di spazio di archiviazione – 380€

Piano con accesso a vita Definitivo – 5TB di spazio di archiviazione – 580€

Tutti i piani sono in promozione con l’80% di sconto e includono funzionalità preziose per la sicurezza come la condivisione dei file protetta da password e l’autenticazione a due fattori.