Internxt: suite per la privacy con cloud storage crittografato

Un ecosistema che va oltre il cloud storage

Internxt non si limita a offrire spazio online per file e documenti. Il servizio si presenta come una suite integrata che include Drive per l’archiviazione, ma anche strumenti come VPN, antivirus e cleaner per la gestione e protezione dei dispositivi. A questi si aggiungono funzionalità in sviluppo come Mail, Meet e strumenti basati su AI, con l’obiettivo di creare un ambiente digitale completo e sicuro.

Crittografia avanzata e controllo totale dei dati

Uno degli elementi distintivi di Internxt è l’attenzione alla sicurezza. La piattaforma utilizza crittografia end-to-end a conoscenza zero, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. A questo si aggiunge la crittografia post-quantistica, pensata per offrire protezione anche contro le minacce future.

Open source e verifiche indipendenti

Un altro aspetto rilevante è la trasparenza. Il codice del servizio è open source e può essere verificato pubblicamente, mentre audit indipendenti confermano l’affidabilità dell’infrastruttura. La conformità al GDPR e le verifiche condotte da società di sicurezza come Securitum contribuiscono a rafforzare la credibilità del servizio, soprattutto per chi presta particolare attenzione alla protezione dei dati personali.

Piani fino a 5TB e funzionalità avanzate

L’offerta Internxt è strutturata su diversi livelli. Il piano Essential include 1TB di spazio crittografato, mentre Premium arriva a 3TB con funzionalità aggiuntive come collaborazione e versioning dei file. Il piano Ultimate raggiunge i 5TB e amplia ulteriormente le possibilità, includendo strumenti avanzati e funzionalità in arrivo come supporto CLI, WebDav e integrazione con NAS. Tutti i piani includono autenticazione a due fattori, backup automatico e condivisione file protetta, oltre a VPN e antivirus integrati.

Sconto fino all’85% e garanzia di rimborso

A rendere l’offerta ancora più interessante è lo sconto fino all’85%, che consente di accedere alla suite a un prezzo decisamente più competitivo rispetto ai listini standard. Internxt include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di testare il servizio senza rischi e valutare concretamente le funzionalità offerte. Per conoscere l’offerta comlpeta di Internxt clicca qui.