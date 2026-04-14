 Internxt: suite per la privacy con cloud storage crittografato
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Internxt: suite per la privacy con cloud storage crittografato

Internxt unisce archiviazione sicura, protezione dei dispositivi e funzionalità aggiuntive in un ecosistema orientato alla privacy digitale.
Internxt: suite per la privacy con cloud storage crittografato
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Internxt unisce archiviazione sicura, protezione dei dispositivi e funzionalità aggiuntive in un ecosistema orientato alla privacy digitale.

Proteggere i propri dati online è diventato sempre più complesso. Internxt, propone un ecosistema completo per la sicurezza digitale che punta su privacy, trasparenza e sicurezza avanzata.  Questa piattaforma offre una soluzione cui le informazioni restano davvero sotto il tuo controllo, il tutto con sconti fino all’85%.

Scopri l’offerta di Internxt

Un ecosistema che va oltre il cloud storage

Internxt non si limita a offrire spazio online per file e documenti. Il servizio si presenta come una suite integrata che include Drive per l’archiviazione, ma anche strumenti come VPN, antivirus e cleaner per la gestione e protezione dei dispositivi. A questi si aggiungono funzionalità in sviluppo come Mail, Meet e strumenti basati su AI, con l’obiettivo di creare un ambiente digitale completo e sicuro.

Crittografia avanzata e controllo totale dei dati

Uno degli elementi distintivi di Internxt è l’attenzione alla sicurezza. La piattaforma utilizza crittografia end-to-end a conoscenza zero, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. A questo si aggiunge la crittografia post-quantistica, pensata per offrire protezione anche contro le minacce future.

Open source e verifiche indipendenti

Un altro aspetto rilevante è la trasparenza. Il codice del servizio è open source e può essere verificato pubblicamente, mentre audit indipendenti confermano l’affidabilità dell’infrastruttura. La conformità al GDPR e le verifiche condotte da società di sicurezza come Securitum contribuiscono a rafforzare la credibilità del servizio, soprattutto per chi presta particolare attenzione alla protezione dei dati personali.

Piani fino a 5TB e funzionalità avanzate

L’offerta Internxt è strutturata su diversi livelli. Il piano Essential include 1TB di spazio crittografato, mentre Premium arriva a 3TB con funzionalità aggiuntive come collaborazione e versioning dei file. Il piano Ultimate raggiunge i 5TB e amplia ulteriormente le possibilità, includendo strumenti avanzati e funzionalità in arrivo come supporto CLI, WebDav e integrazione con NAS. Tutti i piani includono autenticazione a due fattori, backup automatico e condivisione file protetta, oltre a VPN e antivirus integrati.

Sconto fino all’85% e garanzia di rimborso

A rendere l’offerta ancora più interessante è lo sconto fino all’85%, che consente di accedere alla suite a un prezzo decisamente più competitivo rispetto ai listini standard. Internxt include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di testare il servizio senza rischi e valutare concretamente le funzionalità offerte. Per conoscere l’offerta comlpeta di Internxt clicca qui.

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Pubblicato il 14 apr 2026

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Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
14 apr 2026
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