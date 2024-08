Interruttore intelligente SONOFF con Alexa, Google Home: 4 a 19€

Segnaliamo un grande affare su Amazon a tema domotica: è quello che propone lo sconto del 50% sul bundle che include quattro unità di SONOFF BASICR4. È l’interruttore intelligente che offre la compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

SONOFF BASICR4: super offerta per l’interruttore intelligente

Ha in dotazione il chip ESP32 di ultima generazione che aumenta notevolmente le prestazioni e può contare sulla funzione eWeLink-Remote per il massimo della personalizzazione. Integra una protezione contro il surriscaldamento, il sovraccarico e dispone di tutte le certificazioni necessarie per questa categoria di articoli (CE, FCC, ETL e così via). Fai un salto sulla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli in merito a specifiche tecniche e caratteristiche.

Per ottenere lo sconto del 50% non devi far altro che attivare il coupon dedicato, tagliando così la spesa della metà e pagando quattro unità di SONOFF BASICR4 il prezzo finale di soli 19,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. Se non sei ancora convinto, dai uno sguardo alle recensioni pubblicate da chi ha già provato l’interruttore intelligente, promuovendolo con un voto medio superiore a 4/5 stelle.

Il bundle è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce ed è spedito direttamente da Amazon, attraverso la propria rete logistica. Se lo ordini subito, entro pochi giorni sarà da te con la consegna gratuita. Verifica le tempistiche esatte nella pagina dedicata.

Aggiornamento: l’offerta è andata a ruba, c’è comunque il coupon -40% sul bundle che include due unità dell’interruttore intelligente SONOFF BASICR4.