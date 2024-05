L'interruttore intelligente e Wi-Fi di Meross è al MINIMO STORICO

Perfetto per rendere smart gli apparecchi della casa, Meross Smart Wi-Fi Switch è un interruttore intelligente facile da installare e da utilizzare. Oggi è proposto da Amazon in sconto del 33%, con un’offerta a tempo che lo porta al suo prezzo minimo storico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito.

Lo sconto su Meross Smart Wi-Fi Switch

È compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e SmartThings, così da potersi integrare senza difficoltà negli ecosistemi già predisposti. Come suggerisce il nome, supporta la comunicazione wireless e può essere controllato da ovunque: via applicazione su smartphone, con telecomando o tramite comandi vocali a mani libere. Può tornare utile, ad esempio, per alimentare lampade o altri sistemi di illuminazione ed elettrodomestici di qualunque tipo, eventualmente impostando routine personalizzate da eseguire a un determinato orario (ad esempio, per accendere automaticamente la macchina del caffè quando suona la sveglia). Puoi trovare tutte le altre informazioni su caratteristiche, funzionalità e standard supportati nella scheda del prodotto.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’interruttore intelligente Meross Smart Wi-Fi Switch al prezzo di soli 15,99 euro, grazie allo sconto del 33% sul listino che l’e-commerce applica in automatico (non servono coupon). Puoi risparmiare ancora di più scegliendo la confezione che ne include due a 26,49 euro.

Il marchio è uno dei più noti e affidabili nell’ambito delle soluzioni per la casa e per la smart home. L’articolo è venduto e spedito da Amazon senza intermediari. Se decidi di completare l’ordine ora, arriverà da te entro un paio di giorni al massimo, con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.