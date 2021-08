InterServer: sconto 65% per hosting all-inclusive

Molti provider di web hosting offrono differenti piani in base alle risorse disponibili. InterServer propone invece un unico piano standard “all-inclusive”, ovvero con tutte le funzionalità necessarie per ospitare un numero illimitato di siti. Non è tuttavia incluso un dominio gratuito. L'abbonamento può essere sottoscritto a 2,50 dollari/mese.

InterServer: tutto incluso con lo sconto del 65%

Il piano di web hosting di InterServer consente di aprire un numero illimitato di siti web. Non c'è quindi nessun limite sullo spazio di storage SSD con RAID-10. Il “pacchetto all-inclusive” include anche trasferimento dati illimitato, account FTP illimitati, caselle di posta illimitate, backup settimanale, rete Cisco 10 GB, CDN CloudFlare gratuita, database MySQL illimitati e certificato SSL.

Gli utenti possono utilizzare il tool per il trasferimento gratuito del sito e installare oltre 450 app, tra cui i CMS più noti. Per la gestione è ovviamente disponibile il pannello cPanel. InterServer offre inoltre tre servizi esclusivi: Inter-Proxy Caching (incremento delle prestazioni), InterShield Security (protezione contro attacchi informatici) e Inter-Insurance (ripristino di account compromessi).

L'azienda statunitense garantisce un uptime del 99,9% e supporto tecnico 24/7. L'abbonamento può essere sottoscritto a 2,50 dollari/mese (IVA esclusa), sfruttando lo sconto attuale del 65%. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso entro 30 giorni.