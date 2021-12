Intesa Sanpaolo: meno filiali, più digitale

Il piano sarà presentato e discusso nel dettaglio prima dell'attuazione prevista per febbraio: i vertici di Intesa Sanpaolo hanno scelto di investire sulla proposta di nuove soluzioni digitali, in modo da raggiungere la quota di potenziali clienti altrimenti propensi ad affidarsi a realtà che operano al di fuori dei confini del sistema bancario.

Il digitale di importanza strategica per Intesa Sanpaolo

L'annuncio è giunto in occasione del consiglio nazionale del sindacato FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) in corso proprio in queste ore. A confermare la volontà di intraprendere questa strada è l'amministratore delegato Carlo Messina, intenzionato a guidare il gruppo ancora per molti anni.

Imboccare questo percorso è ritenuto quasi un obbligo, in considerazione delle nuove dinamiche che caratterizzano il mondo della finanza e in particolare la crescita delle realtà Fintech.

Si passerà dalla chiusura di alcune filiali (al momento non è dato a sapere quante) presenti sul territorio, anche nel nome di un'ottimizzazione dei costi, ma senza che vi siano tagli al personale: le risorse attualmente impiegate e interessate dal cambiamento saranno destinate a nuove mansioni.