Intrattenimento plus: Sky TV e Netflix a un prezzo da urlo

Ciò che rende davvero conveniente l’offerta di Sky sull’abbonamento Intrattenimento plus, che include le serie e gli show di Sky TV oltre all’intero catalogo di Netflix in streaming, non è solo il forte sconto a 14,90 euro al mese (invece di 30,00 euro, per 18 mesi), ma anche la possibilità di personalizzare il pacchetto a seconda dei propri gusti. Volendo è infatti possibile aggiungere alcuni extra, vediamo quali.

Solo 14,90 €/mese per Intrattenimento plus con Sky TV e Netflix

C’è ad esempio l’opportunità di scegliere anche Sky Cinema a soli 5 euro in più, mentre per gli amanti del grande calcio c’è Sky Sport a 10 euro in più, con le partite della Champions League e molto altro. Già nella formula base trova comunque posto un mondo di contenuti: da serie come True Detective, Un Amore, Griselda e Berlino agli show più seguiti come nel caso di MasterChef (e di Pechino Express che riprenderà a marzo). Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Ancora, per quanto riguarda Netflix, oltre al piano Base incluso nell’offerta, ci sono quelli Standard e Premium per chi vuole abilitare la visione su più schermi in contemporanea o il supporto al formato 4K+HDR. Insomma, la personalizzazione è tra i punti di forza del pacchetto, così da andare incontro ai gusti e alle esigenze di ognuno. Ricordiamo che la promozione è valida solo fino al 18 febbraio, rimangono dunque pochi giorni per attivarla.

Ricapitolando: oggi puoi attivare Intrattenimento plus con tutti i contenuti Sky TV e l’intero catalogo Netflix in streaming al prezzo scontato di 14,90 euro al mese invece di 30,00 euro al mese, per 18 mesi. Per l’invio del decoder Sky Q è necessaria una spesa di 19,00 euro, ma con l’app Sky Go puoi vedere subito i programmi Sky, senza attese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.