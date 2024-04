Intrattenimento Plus: tutto Sky e Netflix a casa tua

Nel panorama dell’intrattenimento casalingo, l’offerta combinata Sky+Netflix è davvero da non perdere se sei un vero appassionato di film, serie TV, documentari, e show. Con Intrattenimento Plus, Sky e Netflix hanno unito le forze per portare a casa tua il meglio dei loro cataloghi a condizioni vantaggiose, con un prezzo davvero super.

Come funziona l’offerta Sky + Netflix

L’essenza di questa offerta speciale risiede nella sua capacità di unire l’ampia gamma di contenuti Sky, inclusi i canali tematici, le esclusive produzioni Sky Original, e i documentari di alta qualità, con l’universo Netflix, famoso per le sue serie TV di successo, i film premiati, e i programmi per bambini. Il tutto, in un unico pacchetto che garantisce non solo la varietà ma anche la flessibilità di visione, adattandosi perfettamente alle esigenze di intrattenimento di tutta la famiglia.

Ecco come “Intrattenimento Plus” si adatta a te:

Sky TV + Netflix Base : perfetto per chi desidera esplorare il vasto mondo di Sky e Netflix su un singolo schermo in HD, a soli 14,90€ al mese per 18 mesi, invece di 30€.

: perfetto per chi desidera esplorare il vasto mondo di Sky e Netflix su un singolo schermo in HD, a soli 14,90€ al mese per 18 mesi, invece di 30€. Sky TV + Netflix Standard : ideale per le famiglie, offre la visione in HD su due schermi simultaneamente a 18,90€ al mese per 18 mesi, anziché 34€.

: ideale per le famiglie, offre la visione in HD su due schermi simultaneamente a 18,90€ al mese per 18 mesi, anziché 34€. Sky TV + Netflix Premium: per gli appassionati di qualità superiore, con contenuti in 4K+HDR disponibili su quattro schermi contemporaneamente, a 22,90€ al mese per 18 mesi, rispetto al prezzo standard di 38€.

Avrai a disposizione anche l’app Sky Go, che ti permetterà di accedere ai contenuti in ogni momento dai tuoi dispositivi mobili. E se sei già un abbonato Netflix, non temere: potrai integrare il tuo account esistente con questa offerta, continuando a godere dei tuoi programmi preferiti a un prezzo ridotto.

Ma affrettati: questa opportunità unica è disponibile fino al 17 aprile. E con un aggiunta di soli 5€ al mese, potrai accedere anche al pacchetto di Sky Cinema, incluso Paramount+, per un’esperienza di intrattenimento davvero completa.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di avere il meglio di Sky e Netflix a un prezzo senza precedenti. Visita il sito per abbonarti online o richiedere maggiori informazioni prenotando un appuntamento con un operatore.