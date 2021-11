Introduzione ad Adobe Photoshop: guida per principianti

Adobe Photoshop è il software per eccellenza quando si tratta di fotoritocco o graphic design. Un'incredibile risorsa utilizzata da professionisti di tutto il mondo ormai in tantissimi ambiti, che spaziano ben oltre quello dell'arte digitale. Con Adobe Photoshop c'è sempre qualcosa da imparare, ogni versione porta con sé strumenti, funzioni e modalità mai viste prima e restare al passo può essere complicato, specialmente se le basi vacillano.

Che tu sia un principiante oppure che tu abbia già qualche conoscenza nel campo, il nostro consiglio è di affidarti a una guida che possa aiutarti a prendere dimestichezza con questo vastissimo programma, per imparare a carpire e sfruttarne ogni piccolo segreto. Domestika, una fra le piattaforme creative più amate del web, propone in occasione del Black Friday una grande offerta da cogliere al volo se sei interessato a questo mondo: il corso di introduzione completo ad Adobe Photoshop a soli 9,90 euro invece di 39,90.

Introduzione ad Adobe Photoshop: ne ho bisogno?

Se sei un principiante, non sai da dove iniziare oppure sei insicuro delle tue capacità, la risposta è sì. La guida, realizzata dall'artista internazionale Carles Marsal, è un Domestika Basics, ovvero si compone di cinque corsi durante i quali imparerai ad usare Adobe Photoshop partendo dalle basi del programma. Gli strumenti utilizzati saranno lezioni teoriche e pratiche, dove avrai l'occasione di scoprire tutto quello che c'è da sapere. Interfaccia, strumenti, livelli non avranno più alcun segreto, così come l'immenso universo creativo che vi ruota attorno.

Oltre 272 mila allievi si sono già affidati a questo corso Domestika per acquisire nuove competenze oppure migliorare quelle già ottenute. E pare che ne siano rimasti più che soddisfatti: il rate pari al 100% di valutazioni positive, rilasciate da più di 7.800 utenti, è una garanzia di qualità. Se voi approfittare delle offerte del Black Friday, ti ricordiamo che il corso di introduzione ad Adobe Photoshop è al momento in sconto a soli 9,90 euro invece di 39,90, assicurandoti un risparmio del 75% rispetto al prezzo originale.