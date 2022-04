Introduzione ad Adobe Photoshop in offerta 12,90€

Adobe Photoshop è uno dei programmi di grafica più diffusi e conosciuti. Il suo punto di forza sono gli strumenti e le funzionalità estremamente professionali che permette di creare, ritoccare e lavorare al meglio con qualsiasi immagine digitale. Ovviamente un software per imparare ad utilizzare un software è necessario lasciarsi guidare da qualche esperto del settore: fra i più importanti visual artist c’è anche lo spagnolo Carles Marsal, che ha ideato un pacchetto da cinque corsi Domestika Basics per insegnare a tutti gli utenti le basi del programma. “Introduzione ad Adobe Photoshop” si trova al momento in offerta speciale grazie agli sconti Mid Season Sale a soli 12,90 euro invece di 59,90, ovvero il 78% di sconto.

Introduzione ad Adobe Photoshop: cosa imparerai

In questi cinque corsi da ben cinquanta lezioni complessive (quasi 7 ore di video) imparerai ad usare Adobe Photoshop anche se non lo avevi mai utilizzato prima d’ora. Muoverai i primi passi dando un’occhiata all’interfaccia e a tutti gli strumenti principali del programma: imparerai a gestire i documenti, come lavorare con i livelli, le selezioni e l’importantissimo lavoro delle maschere.

Successivamente avrai l’occasione di immergerti all’interno del mondo del fotomontaggio. Qui apprenderai tutto sulle dimensioni, la risoluzione e le trasformazioni, che ti permettono di modellare visivamente qualsiasi immagine. Ovviamente non mancheranno gli strumenti per ricostruire, correggere, migliorare e rifinire ogni minimo dettaglio. Infine sarà il turno dei livelli di regolazione per avere luci, ombre e colori sempre impeccabili e adatte al progetto in corso.

Trattandosi di una serie di corsi introduttivi, non è necessaria alcuna conoscenza pregressa nel settore. Perciò il pacchetto è rivolto a qualsiasi persona sia interessata ad imparare ad utilizzare Adobe Photoshop, sia per progetti personali che professionali. Requisiti fondamentali? Un PC con sistema operativo Windows 7 (o superiore) oppure un macOS El Capitan (o superiore), una copia di Adobe Photoshop CC (che non è inclusa nel corso, ma è disponibile in licenza gratuita per sette giorni sul sito web di Adobe) e una tavoletta grafica, sebbene non indispensabile.

“Introduzione ad Adobe Photoshop” è in offerta al prezzo speciale di 12,90 euro ancora per poco tempo: inclusi nel prezzo troviamo cinquanta videolezioni on-demand ad accesso illimitato suddivise in cinque corsi e quarantasei risorse aggiuntive extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.