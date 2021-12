Introduzione ad After Effects: come imparare da zero

Sei interessato alla post-produzione di video creativa, oppure vuoi dare vita a progetti animati elaborati? Il programma che fa per te è Adobe After Effects, uno degli strumenti più utilizzati dai professionisti di tutto il mondo. Come ogni nuovo software, però. Impararne tutte le funzionalità potrebbe essere un lavoro tedioso e difficile se fatto per conto proprio. Domestika ci viene in aiuto con uno dei suoi amatissimi corsi: “Introduzione ad After Effects” è in offerta esclusiva in occasione del Cyber Monday al prezzo di 11,90 euro invece di 39,90.

Si tratta in realtà di un Domestika Basics, ovvero un pacchetto composto da più corsi (in questo caso cinque) che ti insegneranno attraverso lezioni teoriche e pratiche ad utilizzare il programma completamente da zero, scoprendo – strada facendo – tutto quello che c'è da sapere per diventare anche tu un professionista.

Fiore all'occhiello di questi cinque corsi è il metodo d'insegnamento rigoroso e ricco di risorse messo a punto dal docente Carlos “Zenzuke” Albarrán, direttore e animatore di motion graphics. Muoverai i primi passi conoscendo l'interfaccia ed il flusso di lavoro caratteristico di After Effects e, successivamente, inizierai ad utilizzare maschere e livelli. Avrai anche la possibilità di carpire i segreti dello spazio 3D e l'impiego di videocamere e luci, nonché di tutte le tecniche avanzate di motion graphics, trucchi e script con cui ampliare le tue possibilità.

Il pacchetto da 5 corsi – ricordiamo l'offerta al 70% di sconto – si compone di ben 61 videolezioni (dalla durata complessiva di circa 14 ore) e 62 risorse aggiuntive (30 file) con cui fare pratica e consolidare quanto appreso. Il corso ha raccolto moltissime valutazioni positive: il 96% a fronte di 3,8 mila recensioni. Segno, questo, di enorme apprezzamento sia dei contenuti che del metodo di insegnamento da parte dell'utenza che si è affidata a Domestika.