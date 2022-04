Introduzione alla UX: il corso in offerta

Come funziona l’User Experience? E qual è il ruolo dell’User Research all’interno dell’intero processo? A rispondere a queste – e altre – domande ci pensa Domestika, con un interessante corso tutto dedicato a questo affascinante mondo. “Introduzione alla ricerca UX” è un viaggio in sedici tappe attraverso le basi e lo sviluppo dell’UX, adatto anche e soprattutto agli utenti principianti che hanno intenzione di muovere i primi passi nel settore. Il corso è in offerta per un periodo di tempo limitato a soli 10,90 euro invece di 59,90.

Cosa include il corso?

Ideato da Patricia Reiners, designer UX e UI, il corso si apre proprio dalle basi dell’User Experience. Imparerai così come integrarla e quali sono le metodologie più utilizzate dagli esperti del settore, nonché i diversi strumenti e risorse disponibili a chiunque. Dopodiché sarà il momento di scrivere e redigere un tuo personalissimo piano di ricerca utente: imparerai a definire i tuoi obiettivi e a sviluppare ipotesi, ma soprattutto come ottenere il giusto feedback da interviste e colloqui con gli utenti che incontrerai durante la ricerca.

Al termine del corso saprai come organizzare ed elaborare tutte le informazioni raccolte e come creare personaggi utente ben distinti per integrarli all’interno di una “mappa di viaggio”, che ti aiuterà ad individuare le diverse opportunità e le relative soluzioni studiate rispetto ai problemi specifici di ciascun utente. Il corso, come anticipato, è adatto anche ai principianti e perciò non è necessario possedere alcuna esperienza pregressa, né requisiti particolari. È rivolto principalmente a designer, sviluppatori e chiunque abbia intenzione di muovere i primi passi all’interno di questo mondo.

Le lezioni proposte sono sedici, dalla durata complessiva di poco più di due ore. Come per ogni corso Domestika, anche in questo caso si tratta di videolezioni on-demand ad accesso illimitato per sempre, così potrai imparare a tuo ritmo. “Introduzione alla ricerca UX” è in offerta ancora per poche ore al prezzo scontato di soli 10,90 euro, pari all’82% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.