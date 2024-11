Inutile aspettare il Black Friday, questa smart TV 50" ha un prezzo esagerato

Non perdere l’occasione di mettere nel salotto un televisore di ultima generazione. Se non sai quale acquistare e stai cercando un 50″ allora ho la soluzione perfetta per te ed è il TCL 50QM8B. Straordinario e in sconto anche se non segnalato: con un prezzo di partenza che si avvicina ai seicento euro, oggi può essere tuo a prezzo esclusivo. Hai a disposizione una risoluzione 4K UHD con HDR Premium e un audio Onkyo per non rinunciare a niente. Puoi acquistarlo a soli 499€ su Amazon con uno sconto di circa 80€.

TCL 50QM8B, la smart TV che ti soddisfa

Negli ultimi tempi TCL si è rivelato un marchio da non sottovalutare. I suoi prodotti sono eccellenti per portare a casa dei televisori di ottima qualità a prezzo contenuto e questa smart TV TCL 50QM8B ne è l’esempio lampante. Con un design ultra slim e moderno, in salotto è un vero spettacolo non solo per i tuoi occhi ma anche per le orecchie.

Goditi un pannello Mini LED da 50 pollici con risoluzione avanzata 4K Ultra HD che rende ogni immagine così vivida e realistica da lasciarti senza fiato. La tecnologia arricchita da Dolby Vision e HDR non lascia passare neanche un dettaglio in sordina. Non solo, questo televisore è ottimo anche per il gaming grazie al display nativo a 144Hz per una fluidità sensazionale.

Trovi come sistema operativo Google TV e gli assistenti vocali sono completamente compatibili. Per non parlare dei servizi per lo streaming che non mancano all’appello e avverano ogni desiderio. Ci sono poi anche Apple AirPlay 2 e HomeKit per una connettività avanzata.

Rimani sorpreso da un audio ONKYO 2.0 che ti faranno sentire al cinema senza l’acquisto di un impianto audio esterno.

A soli 499€ su Amazon, la TCL 50QM8B è la smart TV da acquistare senza dubbi in merito. Approfitta del ribasso di circa 80€ e aggiungila al tuo carrello.

