Investi nel tuo futuro con Mondly: 41 lingue scontate del 96%

Mondly, pluripremiata app di apprendimento delle lingue, ha lanciato una promozione in occasione del Black Friday che ti permetterà di ottenere l’accesso a vita a ben 41 lingue per soli 89,99 euro anziché 1999,99 – uno sconto complessivo del 96%. La parte migliore? Dovrai sostenere un solo pagamento e avrai accesso illimitato per sempre, senza alcun abbonamento o costo nascosto.

Con oltre 110 milioni di download, Mondly è la scelta intelligente per chiunque desideri imparare una nuova lingua in modo divertente, efficace e rapido. L’app combina esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, garantendoti un’esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva.

41 lingue a un prezzo eccezionale

Mondly utilizza una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per farti imparare nuove lingue più velocemente di chiunque altro. Imparerai non perché devi, ma perché è talmente divertente che vorrai farlo. Con Mondly Premium, avrai accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora.

Come funzionano i corsi di lingua Mondly? Concentrandoti su frasi di uso comune, inizierai a memorizzare le parole più utilizzate, a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in pochi minuti. Grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti, Mondly assicura pronunce impeccabili e accenti naturali, offrendoti un’esperienza di apprendimento autentica e realistica.

L’app utilizza un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata. Esercitati in conversazioni reali per affinare le tue abilità linguistiche in modo pratico. In più, a differenza di molte atre app del settore, Mondly ti consente di iniziare l’apprendimento da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili – e non necessariamente dall’italiano o dall’inglese.

Mondly è l’applicazione giusta se desideri imparare una nuova lingua senza sforzi e senza spendere in costosi abbonamenti. In occasione del Black Friday risparmia il 96% sull’acquisto dell’abbonamento Premium a vita con ben 41 lingue diverse, scontato da 1999,99 euro a soli 89,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.