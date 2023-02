Investire con portafogli sostenibili: la sfida di Moneyfarm

Moneyfarm rappresenta una delle principali realtà, consolidate a livello europeo, per quanto riguarda la gestione digitale del risparmio. Il suo funzionamento è semplice: verrai sottoposto a un questionario online in cui vengono definiti obiettivi e profilo di rischio, sulla cui base Moneyfarm compone un portafoglio diversificato su misura per te e se sei soddisfatto basta effettuare un primo versamento sul conto per iniziare.

Ma sapevi che Moneyfarm è anche sostenibile? La piattaforma, infatti, mette a disposizione tutti i portafogli in versione ESG, dando la possibilità all’utente di mettere la sostenibilità al centro dei suoi investimenti. Ecco in cosa consiste.

I portafogli socialmente responsabili di Moneyfarm

Orientati alla sostenibilità, proprio come i portafogli tradizionali anche quelli ESG sono interamente diversificati e disegnati per essere adeguati al profilo di rischio dell’utente. La differenza a livello funzionale, quindi, è nulla. Ciò che cambia è la loro natura responsabile: Moneyfarm costruisce i suoi portafogli ESG utilizzando solo ETF sostenibili, selezionate e monitorate accuratamente sulla base di un insieme di metriche ESG che spaziano dall’analisi di controversie sociali, metriche sull’impatto climatico ed esposizione ai rischi sociali e ambientali.

Il percorso di investimento di Moneyfarm resta quindi lo stesso, basato su quattro punti principali:

Diversificazione: la composizione iniziale del portafoglio è fondamentale e Moneyfarm si concentra sullo studio dei mix di Asset Class corretti per il profilo e gli obiettivi personali dell’utente Ottimizzazione dei costi: limitarli, scegliendo strumenti anche in base ai costi di gestione, è cruciale per non penalizzare la performance sul lungo-medio periodo Orizzonte temporale adeguato: Moneyfarm sostiene una visione d’investimento orientata al medio termine e non nel breve periodo Monitoraggio e aggiustamenti tattici: la piattaforma monitora i mercati e l’andamento del portafoglio per apportare gli aggiustamenti necessari a proteggere il capitale

In poche parole, possiamo considerare Moneyfarm come una guida sempre al fianco di coloro che vogliono intraprendere un percorso di investimento online efficiente, trasparente e sostenibile, seguito da un team di esperti e con un consulente dedicato.

