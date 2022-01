IObit: Advanced SystemCare 15 PRO scontato all'80%

Fai un regalo al tuo device e alla incolumità dei tuoi dati quando navighi in rete, attivando questo regalo di IObit! Il quale offre il servizio Advanced SystemCare 15 PRO scontato all'80%. Ma non solo! Offre anche 3 software in regalo.

Fondata nel 2004, IObit fornisce agli utenti utilità di sistema innovative e programmi di sicurezza per computer, al fine di migliorarne le prestazioni.

Con più di 100 premi e 250 milioni di download nel mondo intero, IObit è un’impresa leader universalmente riconosciuta nel settore dei software di sicurezza e ottimizzazione del PC.

Inizialmente lanciata da due programmatori creativi ed appassionati, l’azienda si è ampliata nel tempo. Adesso il team è composto da un gruppo di giovani talenti altamente qualificati che si impegnano a migliorare i prodotti e i servizi per gli utenti.

In IObit offre soluzioni efficaci e semplici per migliorare la performance del tuo computer incrementandone la sicurezza. Il prodotto più premiato è proprio Advanced SystemCare – usato da oltre 250 milioni di utenti in 220 paesi e territori del mondo, che ritengono il prodotto affidabile e all'altezza delle loro necessità.

IObit non si è mai cullata sugli allori. Migliorando le sue risorse tecnologiche ed espandendo la nostra linea di prodotti per soddisfare i bisogni dei nostri utenti a livello mondiale.

Se proteggi il tuo sistema dai virus con Advanced SystemCare Ultimate, combatti i malware con IObit Malware Fighter, deframmenti il tuo disco fisso con Smart Defrag, e ricerchi un’esperienza di gioco ottimale con Game Booster, sei coperto su tutti i fronti, per qualsiasi evenienza.

Detto ciò, scopriamo meglio la promo che riguarda Advanced SystemCare 15 PRO.

Offerta IObit Advanced SystemCare 15 PRO

Potente utilità di messa a punto per un computer che funzionerà come nuovo: più pulito, sicuro e fino al 200% più veloce. Una licenza è valida per 3 PC. Viene offerto a 21,99€ anziché 49,99€!

Se aderisci a IObit Advanced SystemCare 15 PRO per 3 PC, otterrai in regalo i seguenti software:

IObit Uninstaller 11 PRO: PC Pulito e Navigazione Sicura Smart Defrag 7 PRO: Accesso ai File più Veloce Protected Folder: Protezione delle Password Private

Otterrai tutto questo a 21,99€ anziché 149,92€!

Ed inoltre, nel caso in cui non sei soddisfatto, puoi beneficiare della Garanzia di Rimborso: se non sei soddisfatto, sarai rimborsato entro i primi 60 giorni dall'acquisto. Dunque, il doppio di quanto viene generalmente offerto, ossia 30 giorni.

E poi non dimentichiamo il Pagamento Sicuro: IObit supporta diverse modalità di pagamento sicure.

Scopri altri vantaggi da questo link!