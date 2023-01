IObit: con gli sconti del nuovo anno risparmi fino a 130 euro

Il New Year Pack di IObit è pensato per farti un grandissimo regalo di inizio 2023. Ancora per poco puoi usufruire dell’offerta che ti permette di avere tre software eccezionali per l’ottimizzazione del PC con l’85% di sconto: in soldoni risparmierai ben 130 euro rispetto all’acquisto singolo di ogni applicazione.

IObit: il PC sarà molto più veloce con questi tre programmi in offerta

Il bundle in questione ti permette di mettere le mani su Advanced SystemCare 16 Pro, Driver Booster 10 Pro e IObit Uninstaller 12 Pro.

Andando per ordine, Advanced SystemCare 16 Pro ti permette di sfruttare una utility all-in-one per l’ottimizzazione definitiva delle performance del PC che sarà fino al 200% più veloce grazie ad una pulizia sicura di tutti i file “inutili” e che rallentano il sistema.

Con Driver Booster 10 Pro, come suggerisce il nome, puoi contare su un applicativo pensato per tenere aggiornati automaticamente tutti i driver che gestiscono le periferiche del tuo PC: il software supporta oltre 8 milioni e mezzo di driver e componenti da gioco. Potrai aggiornare tutto con un solo click.

Infine, IObit Uninstaller 12 Pro è l’utility migliore per una disinstallazione pulita e sicura dei programmi che non usi più. Sarai sicuro di rimuovere non solo tutti gli applicativi che non ti servono, ma anche dei file residui che possono rimanere nascosti nel sistema dopo la convenzionale disinstallazione.

Tutto questo, dunque, può essere tuo con uno sconto clamoroso di 130 euro sul pacchetto per intero. L’offerta è a tempo limitatissimo, ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.