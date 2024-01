IObit Malware Fighter 11 Pro: l'antivirus completo a 1,83€ al mese

IObit Malware Fighter 11 Pro è un antivirus evoluto con protezione in tempo reale basato sul nuovo motore Bitdefender. Grazie a questo strumento difendi i tuoi dispositivi da malware, virus e altre 209 milioni di minacce. Acquistalo ora a soli 1,83 euro al mese. Così avrai 12 mesi di sicurezza assoluta per svolgere qualsiasi attività senza alcun pericolo.

Dotato di funzionalità avanzate, questo sistema di sicurezza è in grado di proteggere i tuoi dati personali e la tua privacy dagli attori malevoli del web o da minacce offline. Il prezzo così vantaggioso è un modo per rendere sicurezza e privacy accessibili a tutti. Approfittane finché l’offerta è ancora valida. La licenza si attiva per 1 anno e su 1 PC. Perché scegliere questa soluzione?

IObit utilizza il motore Antivirus Bitdefender che impedisce a più di 209 milioni di minacce di infettare e danneggiare il tuo computer. IObit sfrutta una protezione intelligente che analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli tempestivamente, individuando attività dannose da parte di qualsiasi programma per impedire agli hacker di assumere il controllo del tuo computer. IObit è dotato di una difesa ransomware rafforzata che combina un esclusivo motore antiransomware con la cassetta di sicurezza per garantire che tutti i tuoi file siano sicuri dagli accessi non autorizzati.

IObit Malware Fighter 11 Pro Antivirus: tutte le funzionalità incluse

Attiva IObit Malware Fighter 11 Pro Antivirus a soli 1,83 euro al mese. Così avrai tutte queste funzionalità attive sul tuo computer per 1 anno:

Anti-malware con ultimo database malware di IObit

con ultimo database malware di IObit Rileva e rimuovi precisamente oltre 209.000.000 minacce con i motori di Bitdefender e IObit.

e IObit. Protezione di base in tempo reale contro i comportamenti maligni

Protezione completa in tempo reale per la massima sicurezza del PC

in tempo reale per la massima sicurezza del PC Previene gli attacchi ransomware come WannaCry, NotPetya durante il processo di avvio

come WannaCry, NotPetya durante il processo di avvio Protegge la tua webcam dagli accessi non autorizzati

dagli accessi non autorizzati Previene le infezioni da virus tramite unità USB

Rileva i processi dannosi in esecuzione nella RAM

Analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli con maggiore velocità

Scansione fino al 130% più veloce per rilevare rapidamente le minacce attive

Scansiona le minacce nascoste nei file compressi o nei pacchetti d’installazione per garantire un download sicuro

nei file compressi o nei pacchetti d’installazione per garantire un download sicuro Arresta i ransomware che tentano di crittografare i tuoi file importanti

che tentano di crittografare i tuoi file importanti Nessuno può accedere ai tuoi dati personali senza le password.

Protegge le tue cartelle e multipli tipi di file contro gli attacchi ransomware

Protezione automatica della privacy online con anti monitoraggio per il browser

per il browser Anti-mining delle criptovalute e blocco dei pop-up pubblicitari per una navigazione più sicura e pulita

delle criptovalute e blocco dei pop-up pubblicitari per una navigazione più sicura e pulita Protezione homepage e DNS migliorata

Protezione dell’email dagli attacchi diffusi via email come phishing, spam, collegamenti malevoli, allegati dannosi e tentativi di truffa

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.