IObit Malware Fighter 11 PRO: proteggiti dai malware a soli 21,99€

IObit Malware Fighter 11 PRO è un antimalware che ti mette sicuro da qualsiasi minaccia attualmente in circolazione, recente o meno. Fa uso di un motore antivirus di Bitdefender, in grado di bloccare milioni di minacce in tempo reale, oltre a riconoscere rapidamente il comportamento di possibili programmi malevoli. Offre anche un cloud crittografato dove puoi tenere al sicuro i tuoi file più importanti.

IObit Malware Fighter 11 PRO: lo scudo contro i malware

IObit Malware Fighter 11 Bro è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, a 21,99€ per un PC. La prima garantisce soltanto funzionalità di protezione antimalware, mentre scegliendo il piano in abbonamento, è possibile beneficiare di un gran numero di strumenti in grado di prevenire accessi non autorizzati ai propri dispositivi da parte di malintenzionati, scansioni più veloci, protezione della posta e molto altro.

Le caratteristiche principali di Malware Fighter 11 PRO sono:

Motore Anti-virus Bitdefender : impedisce a oltre 209 milioni di minacce alla sicurezza di infettare e danneggiare il tuo dispositivo.

: impedisce a oltre 209 milioni di minacce alla sicurezza di infettare e danneggiare il tuo dispositivo. Protezione intelligente : analizza i comportamenti dei virus per riconoscerli subito e bloccarli velocemente.

: analizza i comportamenti dei virus per riconoscerli subito e bloccarli velocemente. Difesa ransomware rafforzata: combina l’esclusivo motore anti-ransomware con la cassetta di sicurezza per garantire che tutti i tuoi file importanti siano sicuri agli accessi non autorizzati e agli attacchi.

IObit Malware Fighter 11 PRO offre una serie di funzionalità aggiuntive per irrobustire la sicurezza del tuo computer, tra cui:

Firewall integrato : con cui puoi bloccare le connessioni in entrata e in uscita nel tuo dispositivo.

: con cui puoi bloccare le connessioni in entrata e in uscita nel tuo dispositivo. Protezione della webcam : blocca accessi non autorizzati alla webcam del tuo PC.

: blocca accessi non autorizzati alla webcam del tuo PC. Pulizia del browser : rimuove i cookie, la cronologia di navigazione e altri dati non necessari dal tuo browser, migliorando le prestazioni e la sicurezza.

: rimuove i cookie, la cronologia di navigazione e altri dati non necessari dal tuo browser, migliorando le prestazioni e la sicurezza. Protezione della privacy: protegge la tua privacy online, bloccando gli annunci, i tracker e altre minacce alla privacy.

Fighter 11 PRO è disponibile per i sistemi con Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 e anche Vista e persino il vecchio XP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.