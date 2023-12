IOBIT Malware Fighter mantiene il PC al sicuro

Con alle spalle un’esperienza ormai quasi ventennale nel settore (la prima versione risale al 2004), IOBit Malware Fighter è uno dei software antivirus per PC più longevi tra quelli in circolazione. Il programma è particolarmente apprezzato per la sua semplicità di utilizzo e per la continua distribuzione di update da parte dello sviluppatore, così da garantire una difesa efficace dai pericoli che si possono incontrare nelle attività online di tutti i giorni. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Le caratteristiche di IOBit Malware Fighter

Ecco le caratteristiche più importanti tra quelle integrate: protezione in tempo reale con scansione rapida del sistema per rilevare eventuali minacce attive (anche quelle nascoste nei file compressi e all’interno dei pacchetti di installazione), tutela dagli attacchi ransomware più evoluti, blocco dei tentativi di accesso non autorizzato alla webcam, eliminazione di qualsiasi forma di tracciamento durante la navigazione, azione contro spam, phishing e altri tentativi di truffe. A questo si aggiungono il supporto tecnico disponibile 24/7 a cui rivolgersi per ogni richiesta e il costante rilascio di aggiornamenti. Per saperne di più, invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Dal sito ufficiale è possibile scaricare la versione gratuita (Free) del software, così da metterne alla prova le funzionalità. Vale comunque la pena sottolineare che include alcune limitazioni rispetto all’edizione PRO. L’interfaccia è quella mostrata nell’immagine qui sopra, interamente tradotta in italiano.

Malware Fighter PRO garantisce il pieno supporto per tutte le versioni di Windows, da XP in poi. Chi sceglie di effettuare l’acquisto, lo può fare al prezzo di soli 26,83 euro, ottenendo così la licenza valida per un anno da associare a un PC. Il pagamento può essere effettuato con PayPal, carta di credito e altri metodi.

