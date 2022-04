IObit: una pioggia di sconti e software gratis

Mantenere il proprio computer aggiornato e in perfetta forma è molto importante.

In questo modo non solo si ottengono prestazioni migliori, che si utilizzi la macchina per lavoro o gioco, ma anche sotto il punto di vista della sicurezza.

Un computer in piena salute infatti, è meno soggetto ad attacchi informatici e malfunzionamenti, oltre ad avere una velocità complessiva maggiore.

Agire manualmente però, non è così semplice per chi non è esperto di informatica o non ha molto tempo a disposizione. In questo contesto, per fortuna, esistono alcuni software in grado di rendere molto più facile la manutenzione del PC.

IObit è un’azienda attiva da anni in questo settore e che offre diverse soluzioni per aggiornare e ottimizzare il proprio computer.

Offerta pasquale di IObit: con l’acquisto di un software altri 2 gratis

In occasione del periodo pasquale, IObit ha deciso di proporre sconti e omaggi a dir poco interessanti.

Acquistando Advanced SystemCare 15 PRO (strumento specializzato nel velocizzare i PC) oppure Driver Booster 9 PRO (utile strumento per mantenere aggiornati i driver) è possibile ottenere due programmi totalmente a titolo gratuito.

Nello specifico, stiamo parlando di IObit Uninstaller 11 Free, gratis, utility pensata per rendere più efficiente la disinstallazione di software non più utilizzato e Smart Defrag Pro 7. Quest’ultimo è un programma che agisce rendendo ancora più efficace la deframmentazione del disco, favorendo prestazioni elevate dell’hardware.

Non solo: i primi due software in vendita infatti, sono attualmente soggetti a uno sconto dell’85%.

Ciò significa che Advanced SystemCare 15 PRO è acquistabile per soli 19,99 euro all’anno rispetto ai 49,99 euro del prezzo di listino. Discorso simile per Driver Booster 9 PRO, che costa 26,99 euro invece di 74,85 euro.

Nota bene: l’acquisto di uno dei due suddetti programmi permette l’installazione dello stesso su ben 3 computer. Ciò significa che, attraverso ognuno di essi è possibile rendere più performanti tutti i computer della famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.