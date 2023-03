IObit Uninstaller 12 PRO, ripulisci il PC e rendilo più veloce

Non importa quanto sia potente un PC, quando sia all’avanguardia la scheda madre e il processore o di quanta RAM sia dotato. Nel giro di qualche mese di utilizzo, questo comincerà inesorabilmente a rallentare.

A meno di non utilizzare software appositi infatti, il computer si andrà lentamente a riempire di file inutili, soprattutto installando e disinstallando applicazioni a ritmo serrato.

Tutto ciò può limitare le performance del dispositivo e non solo: ogni programma installato infatti, va a modificare i registri di Windows. Una volta disinstallata l’app, però, rimangono alcuni comandi legati al suo funzionamento che possono creare problemi al sistema operativo.

La disinstallazione standard di Windows, sotto questo punto di vista, spesso non si rivela del tutto efficace.

Con IObit Uninstaller 12 PRO mantieni il tuo computer in forma smagliante

IObit Uninstaller 12 PRO è un’applicazione appositamente progettata per rimuovere qualunque tipo di programma indesiderato: esso agisce in maniera approfondita, eliminando tutti i file, cartelle e riferimenti sui registri legati all’appena citata app.

Attraverso la funzione Disinstallazione Potente, lo strumento agisce andando a scovare qualunque riferimento al software da cancellare, facendo letteralmente piazza pulita.

Come già accennato, questo tipo di intervento non ha solo vantaggi per quanto concerne la velocità di avvio e le prestazioni del PC, ma permette anche di evitare fastidiosi bug e di estirpare software che si rivelano particolarmente ostici da eliminare.

Ciò avviene anche attraverso lo strumento File Shredder, integrato in IObit Uninstaller. Questo consente una rimozione sicura dei file, in modo che gli stessi non siano più recuperabili una volta eliminati.

A rendere ancora più interessante questo prodotto IObit, vi è l’attuale promozione che lo riguarda.

Grazie all’attuale sconto, è possibile ottenere tutti i suddetti vantaggi (con un account applicabile su 3 PC) per soli 23,99 euro all’anno invece dei 59,93 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.