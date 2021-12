IObit Uninstaller al 70% in meno: liberati dei software invasivi sul PC

Sarà capitato a tutti di notare una certa lentezza sul proprio PC, o la presenza di poco spazio disponibile. O ancora, soprattutto nel caso dei computer portatili, è possibile imbattersi in una serie di programmi preinstallati che non si utilizzano mai e sono impossibili da disinstallare normalmente. Ebbene, grazie a IObit Uninstaller 11 Pro potrete risolvere tutti questi problemi. Ora è in sconto al 70% in meno, esattamente come il Black Friday, a 11,99 Euro. Non perdetevi questa offerta!

IObit Uninstaller 11 Pro: di cosa si occupa?

Il software Uninstaller 11 Pro di IObit si occupa della rimozione di altri programmi e plugin indesiderati dal proprio PC. Le funzionalità che offre sono tutte pensate per rimuovere avanzi lasciati da altri programmi, ma anche i bundleware installati di default per pubblicizzare certi servizi. Come detto in apertura, ciò avviene soprattutto su laptop e notebook e riguarda antivirus o altri software preinstallati come versioni di prova.

Basteranno pochissimi click per rimuovere automaticamente programmi con problemi nella disinstallazione tradizionale. In aggiunta, IObit Uninstaller 11 Pro elimina anche tutti gli elementi creati di nascosto durante la loro installazione. La versione Pro gode, oltretutto, dell’aggiornamento automatico alla versione più recente del software IObit per tutta la durata dell’abbonamento.

Ebbene sì, perché IObit Uninstaller 11 Pro è acquistabile solo sotto forma di abbonamento annuale al detto prezzo di 11,99 Euro, ovvero circa 14,60 Euro IVA inclusa. Questo strumento potrà coprire fino a 3 PC contemporaneamente con un unico acquisto. Quest’ultimo potrà avvenire con PayPal o carte di credito, ma anche bonifico bancario. Ovviamente, se riscontrerete problemi durante l’utilizzo o vi riterrete insoddisfatti, potrete richiedere il rimborso entro i primi 60 giorni.