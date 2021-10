Siete amanti della privacy e della sicurezza dei vostri dati? Avete dubbi sull’effettiva eliminazione dei dati dal vostro PC quando li inviate al Cestino? Volete accertarvi della pulizia completa di hard disk, penne USB e microSD? Per tutto questo c’è il software iolo DriveScrubber, attualmente in offerta a 20,76 Euro al posto di 25,95 Euro.

Iolo DriveScrubber: sconto su software per rimuovere dati dal PC

Il servizio proposto dalla società statunitense è pensato per proteggere le informazioni personali quando si vende, dona o ricicla un computer. Può capitare di doversi liberare di un PC e di dover pulire l’hard disk interno da dati sensibili. O ancora, può succedere che qualche virus infetti il dispositivo compromettendo il suo corretto funzionamento. Ebbene, il software iolo DriveScrubber cancella in modo permanente i dati contenuti nel disco, persino i malware e spyware più ostici. Il tutto per rispettare le parole d’ordine di ogni internauta che si rispetti: privacy e sicurezza.

Tra le funzionalità offerte dal programma firmato iolo troviamo anche la cancellazione in batch e la possibilità di mettere in pausa o annullare il processo di eliminazione dei file in maniera dinamica. Inoltre, un punto di forza interessante di DriveScrubber è la velocità con cui cancella i documenti, anche in quantità notevoli. Ovviamente, l’intero processo viene effettuato in massima sicurezza.

La promozione proposta dall’azienda californiana permette di acquistare iolo DriveScrubber all’inizialmente citato prezzo di 20,76 Euro, IVA esclusa. Trattandosi di un abbonamento annuale, il pagamento dovrà essere effettuato in maniera automatica o manuale. Tra i metodi di pagamento accettati da iolo figurano PayPal e carte di credito.

Altre offerte analoghe del medesimo produttore, attive da metà settembre, riguardano invece i software Malware Killer e ByePass.