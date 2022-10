iOS 16.1 arriva lunedì: una delle novità riguarda Dynamic Island

Dynamic Island è senza dubbio la novità più rilevante che è stata introdotta con la linea di smartphone iPhone 14 Pro. Il “notch” multitasking in grado di fornici diverse notifiche si arricchirà presto di alcune nuove funzioni con l’arrivo di iOS 16.1.

Il lancio della nuova versione del sistema operativo mobile è previsto domani 24 ottobre, salvo sorprese, e dovrebbe introdurre alcune modifiche proprio a Dynamic Island. Una di queste è chiamata “Live Activities” e permetterà agli smartphone di mostrare direttamente nell’isola dinamica alcuni dati in tempo reale, come i risultati sportivi.

iOS 16.1: Dynamic Island sempre più completa

Un esempio concreto ci arriva da PhoneArena.com, che parla della ricezione dei risultati in tempo reale delle partite di NBA, il campionato di basket nordamericano famoso in tutto il mondo. Oltre a questo, gli utenti avranno facoltà di modificare la raggiungibilità della Dynamic Island in modo che sia facilmente utilizzabile con una mano.

iPhone 14 Pro e Pro Max saranno dunque in grado di dirci i risultati degli eventi sportivi direttamente sull’isola: nel caso delle partite NBA preso in esempio sarà necessario aprire l’app TV e selezionare il match che ci interessa e cliccare su “Segui”.

Staremo a vedere come questa e altre modifiche funzioneranno in Italia. Il lancio di iOS 16.1 è previsto apparentemente per domani, quando scopriremo tutte le novità in arrivo.

