iOS 16.4: video con luci lampeggianti oscurati in automatico

Apple ha attualmente rilasciato iOS 16.4 in versione Relase Candidate per sviluppatori e tester iscritti al programma di beta testing pubblico e tra non molto sarà fruibile in versione stabile da parte di chiunque possegga un iPhone che supporti l’update, portando in dote varie correzioni e miglioramenti e pure alcune nuove funzioni, come la possibilità di oscurare in automatico le scene con luci lampeggianti nei video.

iOS 16.4: nuova funzione per oscurare gli effetti lampeggianti nei video

Dall’analisi delle funzioni aggiunte alla RC di iOS 16.4, infatti, emerge che Apple ha deciso di introdurre una nuova feature che aiuterà coloro che soffrono ti cinetosi, epilessia fotosensibile o altre condizioni neurologiche che rendono maggiormente sensibili, andando ad oscurare in automatico le luci lampeggianti eventualmente presenti nei filmati guardati da iPhone.

I soggetti affetti dalle patologie descritte poc’anzi, infatti, possono manifestare sintomi come nausea, vertigini, convulsioni o mal di testa qualora esposte a luci lampeggianti e proprio per tale ragione programmi televisivi, serie TV e film con contenuti del genere sono tenuti ad avvisare preventivamente gli spettatori.

La nuova funzione, dunque, va ad analizzare i video riprodotti e riduce in automatico le parti degli tessi in cui sono presenti luci lampeggianti. Al momento, però, pare essere fruibile solo sui video presenti nella galleria e non anche su quelli riprodotti mediante altre app.

Per abilitare la funzione (è disattivata per impostazione predefinita) è sufficiente accedere alla sezione Impostazioni di iOS, selezionare la voce Accessibilità, quindi quella Effetti schermo e portare su ON l’interruttore in corrispondenza della dicitura Attenua luci lampeggianti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.