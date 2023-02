Apple iOS 16.4 beta: notifiche push dalle web app

Apple ha rilasciato la prima versione beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 per gli sviluppatori. Una delle novità è rappresentata dalle notifiche push per le web app aggiunte alla schermata home. Ci sono altre funzionalità e miglioramenti, tra cui l’anteprima dei contenuti di Mastodon nell’app Messaggi. L’azienda di Cupertino ha inoltre pubblicato i dati sulla diffusione di iOS 16 e iPadOS 16.

Tante novità in iOS 16.4 e iPadOS 16.4 beta

Fin dal primo iPhone, gli utenti possono aggiungere un sito web alla schermata home attraverso la specifica opzione di Safari. In questo modo il sito diventa una web app e viene aperto come una qualsiasi app, invece che nel browser. Con la prima beta di iOS e iPadOS è possibile ricevere le notifiche push per le web app presenti sulla schermata home.

In pratica le web app possono richiedere il permesso di inviare una notifica push in risposta all’interazione dell’utente. Successivamente è possibile gestire i permessi nelle impostazioni delle notifiche. Le notifiche push sono anche integrate in Focus, consentendo di scegliere quando riceverle. Le web app supportano inoltre il badge del conteggio che viene mostrato sull’icona. Infine è possibile aggiungere siti e web app sulla schermata home anche da siti di terze parti.

Ci sono molte altre novità nella prima beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 sono molte. Apple ha aggiunto 15 nuove emoji e migliorato diverse app, tra cui Podcasts, Music, Wallet, Home e Shortcuts. L’app Messaggi visualizza l’anteprima dei post di Mastodon quando viene condiviso un link nella conversazione. L’utente vedrà testo, autore e allegati.

Apple ha infine pubblicato alcuni dati statistici sulla diffusione dei sistemi operativi mobile. iOS 16 è installato sull’81% degli iPhone introdotti negli ultimi quattro anni e sul 72% di tutti gli iPhone. iPadOS 16 è invece installato sul 53% degli iPad introdotti negli ultimi quattro anni e sul 50% di tutti gli iPad.

