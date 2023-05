iOS 16.5: problemi con l'adattatore da Lightning a USB 3

Dopo il rilascio di iOS 16.5 e iPadOS 1.5 avvenuto qualche girono fa, alcuni utenti che hanno effettuato l’installazione delle nuove relase sui propri iPhone e iPad hanno segnalato che stanno riscontrando dei problemi con l’adattatore Lightning-USB 3 di Apple.

iOS 16.5: difficoltà con l’uso dell’adattatore Lightning-USB 3

Andando più in dettaglio, l’adattatore ha una porta USB-A per collegare una fotocamera, un microfono o un altro accessorio alimentato tramite USB a un iPhone o iPad, insieme a una porta Lightning per caricare il dispositivo a cui è collegato. A partire da iOS 16.5 e iPadOS 16.5, svariati utenti affermano però che l’adattatore non alimenta più alcun dispositivo collegato a entrambe le porte.

La problematica è quasi certamente dovuta a un bug della nuova versione dei sistemi operativi per iPhone e iPad e la risoluzione giungerà con un nuovo update. La causa, però, rimane sconosciuta, almeno per il momento.

Da tenere presente che due giorni fa il colosso di Cupertino ha rilasciato la prima versione beta di iOS 16.6, ma visto e considerato che mancano diverse settimane prima che l’aggiornamento venga reso disponibile per tutti è probabile che Apple rilasci iOS 16.5.1 per far fronte al problema.

Ricordiamo che la porta Lightning è stata introdotta da Apple con l’iPhone 5 nel 2012, dopodiché è stata implementata su iPad 4 nel 2013. Precedentemente veniva adoperata la porta a 30 pin che era stata resa disponibile con il primo iPod nel 2001, ma a causa delle sue dimensioni e del suo design, man mano che i device della “mela morsicata” sono diventati più sottili l’azienda ha ben pensato di rimpiazzarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.