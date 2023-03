iOS 16.5: Siri può eseguire la registrazione dello schermo

Nelle scorse ore Apple ha reso disponibile iOS 16.4, unitamente agli update per iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, ma nelle mani di sviluppatori è già giunto iOS 16.5 beta da cui è saltata fuori un’interessante novità: la possibilità di effettuare la registrazione dello schermo tramite Siri.

Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo

A riferire prima di chiunque la cosa è stata la redazione del sito 9to5Mac, spiegando che adesso è possibile dire “Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo” per iniziare a registrare un filmato dello schermo. Per interrompere la registrazione, poi, basta pronunciare “Ehi Siri, ferma la registrazione dello schermo”. Di seguito è presente un video dimostrativo.

Prima d’ora Siri supportava già l’impiego di un comando per la cattura degli screenshot – “Ehi Siri, cattura uno screenshot” -, ma la possibilità di realizzare uno screencast è cosa del tutto nuova.

Da tenere presente che la frase da pronunciare per avviare la cattura video dello schermo deve essere abbastanza precisa, in quanto una formulazione sbagliata può tradursi in una cattura di uno screenshot piuttosto che in una registrazione video.

La registrazione dello schermo può rivelarsi particolarmente utile per la creazione di video tutorial, gameplay, presentazioni o di qualsiasi altra cosa accada sul display di iPhone e iPad che si voglia mostrare ad altri o di cui si desidera avere memoria sotto forma di file video.

Unitamente alla novità in questione, è emerso pure che la beta di iOS 16.5 include un pannello dedicato allo sport nell’Apple News. Ci sono sicuramente anche altre migliorie di calibro minore, ma al momento non sono ancora completamente note.