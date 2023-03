Apple aggiorna macOS, iOS, iPadOS e watchOS

Apple ha annunciato la disponibilità di macOS 13.3, iOS 16.4, iPadOS 16.4 e watchOS 9.4. Alcune novità sono condivise tra vari sistemi operativi, come le nuove emoji, mentre altre sono esclusive. L’azienda di Cupertino ha inoltre corretto numerosi problemi di sicurezza. iOS/iPadOS 16.4 potrebbe essere le ultime versioni, in quanto Apple si occuperà principalmente dello sviluppo di iOS/iPadOS 17, che verranno annunciati alla WWDC di giugno.

macOS 13.3: principali novità

macOS 13.3 Ventura include 21 nuove emoji, tra cui animali, gesture delle mani e oggetti. In Freeform è stata aggiunta la funzionalità che permette di rimuovere lo sfondo e isolare il soggetto nell’immagine. Nella libreria delle foto condivise su iCloud è invece disponibile la funzionalità che rileva i duplicati.

Le mappe nell’app Meteo supportano VoiceOver. Infine, macOS diminuisce automaticamente la luminosità dello schermo quando un video contiene luci lampeggianti o effetti stroboscopici. L’ultima versione del sistema operativo risolve anche 58 vulnerabilità.

iOS/iPadOS 16.4: principali novità

Anche in iOS 16.4 e iPad 16.4 ci sono 21 nuove emoji, la rilevazione dei duplicati nella libreria delle foto condivise su iCloud, la diminuzione automatica della luminosità e il supporto per VoiceOver nell’app Meteo.

I due sistemi operativi mostrano inoltre le notifiche per le web app sulla schermata home. Con iOS 16.4 è disponibile l’isolamento della voce che permette di ridurre i rumori ambientali durante le chiamate. È stata infine ottimizzata la funzionalità di Crash Detection (Rilevamento incidenti) su iPhone 14.

In iPadOS 16.4 è stata aggiunta la funzionalità Hover Tilt e Azimuth che consente di visualizzare in anteprima il tratto della Apple Pencil da qualsiasi angolazione prima di applicarlo nelle app su iPad Pro da 11 pollici (quarta generazione) e iPad Pro da 12,9 pollici (sesta generazione). Risolte infine 33 vulnerabilità.

watchOS 9.4: principali novità

Tre le novità principali incluse in watchOS 9.4. La sveglia non viene più silenziata con la gesture cover-to-mute. Il tracciamento del ciclo mestruale è disponibile anche in Moldavia e Ucraina. La cronologia AFib (fibrillazione atriale) è disponibile anche in Ucraina. Moldavia, Colombia, Malaysia e Thailandia. Risolte infine 16 vulnerabilità.