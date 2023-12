iOS 17.2: corretto il bug della ricarica wireless in auto

Nelle scorse ore è stata resa disponibile la RC di iOS 17.2 e stando a quanto emerso dalla consultazione delle note di rilascio viene finalmente posto rimedio a un grave bug che impediva ad alcuni iPhone di usufruire della ricarica wireless sui pad inclusi in alcuni veicoli.

iOS 17.2: stop ai problemi di ricarica wireless in auto

Ci sono state molteplici lamentele da parte dei proprietari di iPhone 15 che, dopo aver effettuato l’aggiornamento dei propri dispositivi ad iOS 17.1, hanno avuto problemi di ricarica con auto dei marchi Chevrolet, Cadillac e Buick.

Andando più in dettaglio, in svariati casi, quel che accade è che posizionando lo smartphone sul pad wireless la ricarica non viene affatto avviata, oppure viene prima avviata per poi andarsi ad interrompere in un secondo momento, generando inevitabilmente malcontento, oltre che possibili problemi alla guida e distrazioni.

Da tenere presente che questa è già la seconda volta che la “mela morsicata” si ritrova a dover correggere un bug relativo alla ricarica wireless in auto. Infatti, anche iOS 17.1.1 reso disponibile su larga scala all’inizio di novembre ha risolto un problema che causava la perdita della funzionalità NFC da parte di alcuni modelli di iPhone 15 su veicoli BMW.

Ricordiamo che iOS 17.2 dovrebbe essere distribuito su larga scala la prossima settimana. L’aggiornamento porta in dote svariate e interessanti novità (oltre che diverse correzioni di bug), tra cui anche l’app Journal, la nuova opzione Traduci per il pulsante Azione sui modelli Pro di iPhone 15, nuove funzionalità in Messaggi, widget Meteo e Orologio e altro ancora.