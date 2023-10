iPhone 15: problemi con la ricarica wireless sulle BMW

Chi possiede un iPhone 15 e anche un’automobile a marchio BMW farebbe decisamente bene ad evitare di caricare il dispositivo con il pad di ricarica wireless integrato nell’auto, almeno per il momento.

iPhone 15: problemi con il pad di ricarica wireless delle BMW

Svariati utenti stanno infatti lamentando che il chip NFC di Phone 15 non risulta essere più funzionante dopo aver caricato lo smartphone con il pad di ricarica wireless della propria vettura BMW. I clienti coinvolti sostengono che l’iPhone entra in modalità di recupero dati con lo schermo bianco e il chip NFC smette di funzionare al riavvio del dispositivo. Su iPhone il chip NFC alimenta Apple Pay e le chiavi digitali dell’auto.

Andando più in dettaglio, gli utenti interessati ricevono un messaggio di errore “Impossibile configurare Apple Pay” nell’app Wallet, e ad oggi non sembra esserci un modo per risolvere il problema.

Alcuni clienti affermano che Apple ha sostituito il loro iPhone confermando le difficoltà al chip NFC, ma il modello sostitutivo è comunque vulnerabile al medesimo problema, pertanto attualmente non c’è una soluzione definitiva.

Non è ancora chiaro quale sia la causa esatta del problema, quanti siano precisamente i clienti coinvolti e quali i modelli di BMW interessanti. Inoltre, Apple non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma sicuramente maggiori informazioni non tarderanno ad arrivare.

Le lamentele provengono dai possessori delle versioni Pro e Pro Max degli ultimi smartphone del colosso di Cupertino, ma non è escluso che nei giorni a venire la problematica possa palesarsi anche sulla versione base e su quella Plus del dispositivo.