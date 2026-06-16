Nintendo Switch 2 a soli 450€ grazie al Coupon VACANZE26 su eBay

Ovviamente sta andando a ruba! Cosa? La nuova Nintendo Switch 2 su eBay grazie al nuovo Coupon VACANZE26 che applica un succulento sconto sul prezzo già in promozione di 474 euro. Cosa stai aspettando? Se da quando è uscita stavi pensando di acquistarla allora fai la mossa decisiva adesso, prima che sia troppo tardi e, soprattutto, prima che a settembre aumenti di prezzo. Confermala adesso a soli 450 euro, anziché 499,99 euro.

Il codice promozionale VACANZE26, di recente attivato da eBay, ti permette di ottenere un risparmio del 5% sul prezzo esposto alla pagina dell’articolo. Inoltre, quando selezioni il tuo metodo di pagamento preferito, optando per PayPal o Klarna, puoi decidere se pagare questo ordine in tre comode rate a tasso zero. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo con eBay. Sfrutta questa occasione per portare a casa la nuova console portatile per eccellenza.

Nintendo Switch 2: schermo più grande, qualità più alta in portabilità

La grande novità di Nintendo Switch 2 sono le nuove dimensioni del display. Grazie al nuovo schermo da 8 pollici puoi goderti i tuoi videogiochi preferiti a una qualità più alta in portabilità. E quando la colleghi alla tua televisione puoi godere di dettagli e colori incredibili. La memoria da 256GB ti permette di installare tutti i giochi che vuoi senza preoccuparti dello spazio. Non perdere altro tempo. Mettila in carrello e ottienila a soli 450 euro con VACANZE26!

I nuovi Joy-Con magnetici sono ancora più stabili una volta abbinati al display della console e reattivi. Il feedback della vibrazione ti lancia nel bel mezzo dell’azione e, se vuoi giocare insieme a un amico, separali e in un attimo siete nella sfida. Ora è anche più veloce e potente, grazie a prestazioni che permettono di sfruttare i giochi di Nintendo Switch e quelli nuovi al massimo delle loro capacità grafiche. Compra ora la Nintendo Switch 2 a soli 450 euro su eBay con VACANZE26!