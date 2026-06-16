 Nintendo Switch 2 a soli 450€ grazie al Coupon VACANZE26 su eBay
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nintendo Switch 2 a soli 450€ grazie al Coupon VACANZE26 su eBay

Un'offerta eccezionale ti sta aspettando su eBay se stavi pensando di acquistare la nuova Nintendo Switch 2 ora a 450€ con Coupon VACANZE.
Nintendo Switch 2 a soli 450€ grazie al Coupon VACANZE26 su eBay
Tecnologia Mobile
Un'offerta eccezionale ti sta aspettando su eBay se stavi pensando di acquistare la nuova Nintendo Switch 2 ora a 450€ con Coupon VACANZE.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ovviamente sta andando a ruba! Cosa? La nuova Nintendo Switch 2 su eBay grazie al nuovo Coupon VACANZE26 che applica un succulento sconto sul prezzo già in promozione di 474 euro. Cosa stai aspettando? Se da quando è uscita stavi pensando di acquistarla allora fai la mossa decisiva adesso, prima che sia troppo tardi e, soprattutto, prima che a settembre aumenti di prezzo. Confermala adesso a soli 450 euro, anziché 499,99 euro.

Acquista ora la Switch 2

Il codice promozionale VACANZE26, di recente attivato da eBay, ti permette di ottenere un risparmio del 5% sul prezzo esposto alla pagina dell’articolo. Inoltre, quando selezioni il tuo metodo di pagamento preferito, optando per PayPal o Klarna, puoi decidere se pagare questo ordine in tre comode rate a tasso zero. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo con eBay. Sfrutta questa occasione per portare a casa la nuova console portatile per eccellenza.

Nintendo Switch 2: schermo più grande, qualità più alta in portabilità

La grande novità di Nintendo Switch 2 sono le nuove dimensioni del display. Grazie al nuovo schermo da 8 pollici puoi goderti i tuoi videogiochi preferiti a una qualità più alta in portabilità. E quando la colleghi alla tua televisione puoi godere di dettagli e colori incredibili. La memoria da 256GB ti permette di installare tutti i giochi che vuoi senza preoccuparti dello spazio. Non perdere altro tempo. Mettila in carrello e ottienila a soli 450 euro con VACANZE26!

{title}

Acquista ora la Switch 2

I nuovi Joy-Con magnetici sono ancora più stabili una volta abbinati al display della console e reattivi. Il feedback della vibrazione ti lancia nel bel mezzo dell’azione e, se vuoi giocare insieme a un amico, separali e in un attimo siete nella sfida. Ora è anche più veloce e potente, grazie a prestazioni che permettono di sfruttare i giochi di Nintendo Switch e quelli nuovi al massimo delle loro capacità grafiche. Compra ora la Nintendo Switch 2 a soli 450 euro su eBay con VACANZE26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il flip phone di Commodore che sfida gli smartphone: Callback 8020

Il flip phone di Commodore che sfida gli smartphone: Callback 8020
5 offerte shock su eBay che fanno davvero gola con il coupon

5 offerte shock su eBay che fanno davvero gola con il coupon
Questo è il momento di acquistare Apple Watch SE 3: solo 219€ su Amazon!

Questo è il momento di acquistare Apple Watch SE 3: solo 219€ su Amazon!
Immergiti nel suono con la Soundbar Samsung da 140W (89€ con Prime)

Immergiti nel suono con la Soundbar Samsung da 140W (89€ con Prime)
Il flip phone di Commodore che sfida gli smartphone: Callback 8020

Il flip phone di Commodore che sfida gli smartphone: Callback 8020
5 offerte shock su eBay che fanno davvero gola con il coupon

5 offerte shock su eBay che fanno davvero gola con il coupon
Questo è il momento di acquistare Apple Watch SE 3: solo 219€ su Amazon!

Questo è il momento di acquistare Apple Watch SE 3: solo 219€ su Amazon!
Immergiti nel suono con la Soundbar Samsung da 140W (89€ con Prime)

Immergiti nel suono con la Soundbar Samsung da 140W (89€ con Prime)
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 giu 2026
Link copiato negli appunti