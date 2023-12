iOS 17.2: ricarica wireless Qi2 su iPhone 13 e iPhone 14

iOS 17.2, che Apple rilascerà pubblicamente prossimamente, porterà in dote il supporto per lo standard di ricarica wireless Qi2 di prossima generazione su iPhone 13 e iPhone 14. Si tratta di una novità di particolare rilievo, che fa capolino per la prima volta sul sistema operativo mobile del colosso di Cupertino con la versione RC pervenuta nelle scorse ore.

iOS 17.2: Qi2 su iPhon 13 e iPhone 14

Per chi non lo sapesse, Qi2 è una tecnologia di ricarica wireless Qi di nuova generazione che incorpora un profilo di potenza magnetico e che è diventata ufficiale all’inizio dello scorso mese. Il profilo di potenza magnetico è stato progettato sulla base dei contributi di Apple con la sua tecnologia MagSafe e viene combinato con il nuovo profilo di potenza esteso (EPP).

Andando più in dettaglio, con l’implementazione del supporto per il nuovo standard, i più recenti modelli di smartphone Apple menzionati poc’anzi‌ funzioneranno con i caricabatterie wireless Qi2.

I dispositivi Qi2 potranno essere sfruttati come accessori che supportano MagSafe, utilizzando magneti per l’allineamento e una ricarica più rapida.

Per chi se lo stesse chiedendo, l’azienda capitanata da Tim Cook ha aggiunto il supporto Qi2 ai modelli iPhone 15 prima del loro rilascio, quindi sono già compatibili con lo standard.

Sebbene i caricabatterie Qi2 saranno in grado di caricare dispositivi fino a 15 W, non è ancora chiaro se gli iPhone supporteranno velocità di ricarica wireless più elevate con gli accessori Qi2 o meno. Ad esempio, per quel che concerne i modelli ‌iPhone 15‌, la pagina delle specifiche tecniche di Apple afferma che i dispositivi supportano ancora la ricarica wireless Qi fino a 7,5 W nonostante funzionino con Qi2.