iPhone 15: ricarica wireless veloce anche senza MagSafe

Questo autunno faranno capolino sul mercato i nuovi iPhone 15 e a quanto pare porteranno in dote un’interessante novità sul fronte ricarica. Stando infatti a ciò che è da poco emerso, i futuri smartphone a marchio Apple saranno in grado di supportare la ricarica rapida wireless da 15 W anche quando si utilizzano caricabatterie di terze parti che non sono certificati MagSafe.

iPhone 15: ricarica veloce senza MagSafe

Attualmente, per ottenere una ricarica rapida wireless da 15 W su iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14, è necessario il caricabatterie wireless magnetico MagSafe ufficiale di Apple o un caricabatterie magnetico di terze parti con certificazione ufficiale MFM (Made for MagSafe). Adoperando invece un caricabatterie wireless certificato Qi standard si può raggiungere al massimo la ricarica a 7,5 W.

Stando però alle più recenti indiscrezioni provenienti da un post su Weibo che è stato riportato sul blog coreano Naver, le cose cambieranno con la serie iPhone 15, come anticipato nelle righe precedenti, il che risulta uno scenario abbastanza plausibile se si considera che Apple sta contribuendo al nuovo standard Qi2 aperto che funziona in maniera simile a MagSafe.

Ricordiamo che lo standard wireless Qi2 incorpora un profilo di potenza magnetica, il che significa che i dispositivi che adotteranno Qi2 in futuro utilizzeranno la medesima tecnologia magnetica adoperata nei dispositivi ‌MagSafe‌ creati per l’iPhone 12 e successivi.

Il Wireless Power Consortium (WPC) afferma che il profilo di potenza magnetica in Qi2 assicurerà che gli smartphone e altri prodotti mobili alimentati a batteria saranno perfettamente allineati con i caricabatterie per una migliore efficienza energetica e una ricarica più rapida‌. Gli smartphone e i caricabatterie Qi2 dovrebbero venire commercializzati a partire da questo inverno.

