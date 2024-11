iOS 18.2 permette di eliminare dati sulla posizione di foto e video

Il rispetto della privacy è da sempre il mantra di Apple. Il colosso di Cupertino non smette di ribadire il suo impegno per la tutela della privacy e alle parole fa seguire i fatti. Con iOS 18.2 sarà possibile impedire all’iPhone di condividere la posizione esatta di foto e video quando si pubblicano online. Una funzione utilissima per evitare di rivelare accidentalmente dove si è stati.

Con iOS 18.2 L’iPhone può rimuovere i dati sulla posizione di foto e video condivisi online

La nuova funzione permette di scegliere, app per app, se rimuovere automaticamente i dati sulla posizione e le didascalie aggiunte con l’app Foto di Apple quando si condividono immagini o video. Si può anche selezionare il formato predefinito (jpg per le foto, H.264 per i video) oppure lasciare che sia iOS a scegliere quello più adatto.

L’opzione al momento è disponibile solo con la beta pubblica di iOS 18.2, in arrivo in versione stabile a dicembre. Per sfruttare la nuova funzione:

Aprire l’app Impostazioni del tuo iPhone;

Andare su Privacy e sicurezza > Foto;

Selezionare l’app a cui si desidera applicare le nuove opzioni sulla privacy (ad esempio WhatsApp o Instagram);

Sotto “Accesso privato”, toccare “Opzioni”;

Disattivare “Posizione” e/o “Didascalie” per rimuovere i rispettivi dati quando si condividono foto o video con quell’app;

Scegliere anche il formato di condivisione predefinito tra “Più compatibile” (jpg/H.264), “Corrente” (stesso formato dell’originale) o “Automatico” (iOS sceglie in base all’app);

Ripetere il procedimento per tutte le app che si utilizzano per condividere foto e video.

Occhio al supporto delle app

Al momento in cui scriviamo, molte app non sono ancora state aggiornate per supportare appieno questa funzione. Ci si può aspettare che lo faranno prossimamente, visto che la richiesta di maggiore privacy da parte degli utenti è sempre più forte.

Nel frattempo, l’unico modo per essere sicuri al 100% di non includere mai i dati sulla posizione negli scatti, è andare in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione > Fotocamera e selezionare “Mai”. Così facendo però si perderà la possibilità di cercare le foto in base al luogo, una funzione molto comoda.