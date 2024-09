iOS 18, come personalizzare le icone delle app sull'iPhone

Il “rivoluzionario” aggiornamento iOS 18, già disponibile per il download, offre nuove opzioni di personalizzazione per i dispositivi compatibili, tra cui la possibilità di cambiare le icone delle applicazioni, sia quelle preinstallate che quelle scaricate dall’App Store. Ecco come personalizzare il design della schermata iniziale!

Come cambiare il colore delle icone delle app dell’iPhone con iOS 18

Leggermente rivista in quest’ultimo update software, ma in misura minore rispetto al Centro di controllo o all’app Foto, la schermata iniziale dell’iPhone è ora dotata di una serie di opzioni di personalizzazione che consentono, tra l’altro, di cambiare il colore delle app. Ecco come procedere una volta scaricato l’aggiornamento:

Nella schermata iniziale, tenere premuto uno spazio vuoto,

Fare clic sul pulsante Modifica in alto a sinistra dell’interfaccia,

Selezionare Personalizza,

Vengono quindi proposte quattro modalità ( Automatica , Scura , Chiara e Colorata ). La modalità Automatica si adatta alla modalità scelta nella scheda Luminosità e visualizzazione, disponibile in Impostazioni, mentre Scura, oltre a scurire le icone delle applicazioni, aggiunge un velo chiaro sullo sfondo dello schermo. Per modificare i colori delle applicazioni, selezionare Tinta.

, , e ). La modalità Automatica si adatta alla modalità scelta nella scheda Luminosità e visualizzazione, disponibile in Impostazioni, mentre Scura, oltre a scurire le icone delle applicazioni, aggiunge un velo chiaro sullo sfondo dello schermo. Per modificare i colori delle applicazioni, selezionare Tinta. Far scorrere il dito sul selettore della tinta (in alto) e sulla barra di luminosità e contrasto (in basso) per scegliere un colore. È anche possibile selezionare lo strumento contagocce per trovare una tonalità che si abbini allo sfondo.

Come modificare le dimensioni ed eliminare i nomi delle app con iOS 18

Un’altra opzione offerta da iOS 18 è quella di aumentare la dimensione delle icone e cancellare i loro nomi, per ottenere un design minimalista, ma anche per favorire l’accessibilità. Ecco come fare:

Tenere premuto su uno spazio vuoto nella schermata Home,

Fare clic sul pulsante Modifica nell’angolo in alto a sinistra,

Scegliere Personalizza,

Nel menu che appare in basso, fare clic su Grande.

È sempre possibile modificare il layout della griglia tenendo premuto su uno spazio vuoto e trascinando l’icona. È anche possibile lasciare alcuni spazi vuoti, in linea con il desiderio di Apple di offrire una maggiore flessibilità.