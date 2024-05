iOS 18: l'IA migliorerà Siri, Spotlight e varie app

In occasione della WWDC 2024 che Apple terrà a giugno prossimo, saranno tolti i veli ai nuovi sistemi operativi per i device dell’azienda, tra cui anche e soprattutto iOS 18, la futura piattaforma per iPhone che, a quanto sembra, farà particolare leva sull’IA. A tal riguardo, nelle scorse ore sono state svelate alcune interessanti nuove funzionalità che l’OS porterà in dote.

iOS 18: IA per Siri, Spotlight, Messaggi, Mail e Safari

Come riferito dalla redazione di AppleInsider, le tecnologie fornite da Apple come Siri e la ricerca con Spotlight saranno impostate per ricevere nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che funzioneranno su app come Messaggi, Mail e Safari.

Andando più in dettaglio, è cosa assai probabile che Safari ottenga uno strumento di riepilogo del testo chiamato “Navigazione intelligente” che consentirà agli utenti di generare un breve riepilogo di qualsiasi pagina Web.

Siri‌ potrebbe invece ottenere una funzionalità simile che funziona nell’app Messaggi, andando ad analizzare il contenuto dei messaggi per generare delle risposte.

La ricerca Spotlight, poi, verrà migliorata con risultati più intelligenti e un ordinamento ottimizzato, funzionando su app come Contatti e Calendario per, anche in tal caso, generare risposte.

Gli strumenti AI di Apple verranno eseguiti direttamente sul dispositivo, con la capacità di generare risposte senza alcuna elaborazione basata su cloud, per una maggiore privacy e salvaguardia dei dati degli utenti e per ridurre al minimo i ritardi. Risposte e riepiloghi più avanzati dovrebbero invece richiedere un’elaborazione server-side, motivo per cui il gruppo capitanato da Tim Cook starebbe cercando di trovare accordi con Google e OpenAI.