iOS 18: nuovi orizzonti nell'IA generativa

Quest’anno Apple aprirà nuovi orizzonti nell’intelligenza artificiale generativa. A renderlo noto è stato il CEO Tim Cook in persona, nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti della “mela morsicata”, e con ogni probabilità sarà in gran parte merito del prossimo e ormai tanto atteso iOS 18.

iOS 18: importanti novità sull’intelligenza artificiale in arrivo

Andando più in dettaglio, nel corso dell’assemblea, la proposta degli azionisti di pubblicare un rapporto su intelligenza artificiale ed etica è stata respinta, il che costituisce un’ulteriore conferma da parte del CEO di Apple di importanti novità sull’intelligenza artificiale che saranno rilasciate dall’azienda nei mesi a venire.

Come anticipato, quasi certamente ciò avverrà soprattutto grazie a iOS 18, che dovrebbe integrare diverse funzioni di intelligenza artificiale, in special modo per quel che concerne Siri e Spotlight, ma maggiori dettagli a tal proposito saranno sicuramente diffusi nel corso dell’anno.

In tal modo, dunque, il colosso di Cupertino entrerà in competizione diretta con ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Apple avrà però l’accesso a livello di sistema alle sue piattaforme, in maniera tale da poter aumentare l’esperienza in tutto il suo ecosistema.

L’assemblea degli azionisti ha poi approvato le tre proposte dell’azienda e ha bocciato le cinque proposte di vari gruppi di azionisti. Inoltre, gli azionisti hanno approvato il compenso di Tim Cook e il voto per i nuovi membri del consiglio.

Un’altra informazione emersa dall’assemblea è quella che Al Gore e James Bell si ritireranno dal consiglio di amministrazione di Apple, mentre l’ex Aerospace Corp, Il CEO Wanda Austin, si unirà.