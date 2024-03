iOS 18 trasformerà gli AirPods Pro in apparecchi acustici

Con iOS 18, Apple si prepara a rivoluzionare l’esperienza d’ascolto degli utenti di AirPods Pro. Secondo un recente report di Mark Gurman di Bloomberg, la grande novità in arrivo sarà una nuova “modalità apparecchio acustico“, che promette di portare le funzionalità degli AirPods Pro a un livello superiore.

L’evoluzione delle funzioni per la salute dell’udito

Nel corso degli anni, Apple ha introdotto diverse funzioni volte a migliorare l’accessibilità e la salute dell’udito degli utenti di AirPods. Tra queste, spicca “Ascolto dal vivo“, lanciata con iOS 12 nel 2018, che trasforma l’iPhone in un microfono direzionale, trasmettendo l’audio catturato agli AirPods in tempo reale. Questa funzione si è dimostrata estremamente utile in diverse situazioni.

Nel 2021, gli AirPods Pro hanno visto l’introduzione della funzione Conversation Boost, che potenzia la sensibilità del microfono di fronte all’utente, consentendo di ascoltare meglio chi sta parlando. Uno studio del 2022 ha evidenziato come alcune di queste funzioni siano già paragonabili a dispositivi dedicati molto più costosi.

Nuove opportunità nel mercato degli apparecchi acustici

Le recenti linee guida stabilite dalla FDA nel 2022 hanno aperto la strada a una nuova categoria di apparecchi acustici acquistabili al banco, senza necessità di visite mediche o adattamenti da parte di uno specialista. Questa svolta normativa potrebbe rappresentare un’opportunità per Apple di espandere ulteriormente le capacità degli AirPods Pro nel campo degli apparecchi acustici.

Il futuro degli AirPods Pro: test dell’udito e oltre

Sebbene i dettagli sulla nuova funzione di iOS 18 per gli AirPods Pro siano ancora scarsi, non è la prima volta che si parla dei piani di Apple per introdurre nuove funzionalità legate alla salute dell’udito. L’anno scorso, Gurman aveva già riferito che l’azienda sta lavorando anche a una funzione di test dell’udito per i futuri AirPods.

Con l’arrivo di iOS 18 e la nuova “modalità apparecchio acustico“, gli AirPods Pro sembrano destinati a diventare uno strumento sempre più versatile e accessibile per gli utenti con problemi di udito. Resta da vedere quali altre sorprese Apple ha in serbo per il futuro dei suoi auricolari wireless di punta.